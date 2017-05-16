На финале Кубка Украины ожидается аншлаг

В Харьков съедутся болельщики со всех регионов Украины.

Вместимость стадиона "Металлист" составляет 38 633 человека ФК Металлист

Заместитель главы Харьковской областной администрации Анатолий Бабичев рассказал о том, что на финальном матчеожидается аншлаг.

"Ожидается, что на стадионе "Металлист" будет аншлаг. Мы знаем, что в Харьков едут болельщики со всех регионов Украины, поэтому нам придется применить те же меры безопасности не только в городе, но и в области", – сказал Бабичев в эфире телеканала "Футбол 1".

Напомним, вместимость стадиона "Металлист" составляет 38 633 человека. Отметим, что на данный момент харьковский стадион является домашней ареной для донецкого "Шахтера".

Матч состоится завтра, 17 мая, и начнется в 21:00. Встречу рассудит харьковский арбитр Константин Труханов. 41-летний рефери недавно работал на украинском "классико": 21 апреля в Киеве была зафиксирована минимальная победа "горняков" - 1:0.

Ранее сообщалось, что букмекеры считают "Шахтер" фаворитом финала Кубка Украины.