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На финале Кубка Украины ожидается аншлаг

16 мая в 19:09

В Харьков съедутся болельщики со всех регионов Украины.

стадион металлист
Вместимость стадиона "Металлист" составляет 38 633 человека
ФК Металлист
Заместитель главы Харьковской областной администрации Анатолий Бабичев рассказал о том, что на финальном матче Кубка Украины ожидается аншлаг.

"Ожидается, что на стадионе "Металлист" будет аншлаг. Мы знаем, что в Харьков едут болельщики со всех регионов Украины, поэтому нам придется применить те же меры безопасности не только в городе, но и в области", – сказал Бабичев в эфире телеканала "Футбол 1".

Напомним, вместимость стадиона "Металлист" составляет 38 633 человека. Отметим, что на данный момент харьковский стадион является домашней ареной для донецкого "Шахтера".

Матч состоится завтра, 17 мая, и начнется в 21:00. Встречу рассудит харьковский арбитр Константин Труханов. 41-летний рефери недавно работал на украинском "классико": 21 апреля в Киеве была зафиксирована минимальная победа "горняков" - 1:0.

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Ранее сообщалось, что букмекеры считают "Шахтер" фаворитом финала Кубка Украины.

По материалам: Tribuna.com
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Тэги Украина Харьков Шахтер футбол Динамо
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