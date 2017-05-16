Украинский тренер Протасов дал прогноз на финал Кубка Украины

Специалист считает, что "Шахтер" на данный момент превосходит "Динамо".

Протасов ждет непредсказуемого матча ФК Динамо

Технический директор Федерации футбола Украины и известный тренер Олег Протасов поделился ожиданиями от финала Кубка Украины, в котором завтра, 17 мая, сыграют донецкий "Шахтер" и

"Матчи между этими командами - это всегда интересно. К ним и болельщики, и специалисты подходят с особым удовольствием. Думаю, что от обеих команд нас ожидает хороший уровень футбола, как в командном плане, так и в плане индивидуальных действий отдельных игроков.

Финал Кубка обещает быть непредсказуемым. Злее должно быть "Динамо", у них что-то не получилось в этом году в чемпионате, но есть шанс завоевать трофей.

При этом я считаю, что "Шахтер" на сегодня сильнее. У них тоже есть огромное желание побороться за Кубок, и они не хотят упустить возможность сделать золотой дубль. Тем интереснее будет матч", - сказал Протасов.

Напомним, букмекеры отдают предпочтение донецкому "Шахтеру".