Кличко во время боя был уверен в победе над Джошуа

Украинский боксер остался доволен всем, кроме результата поединка в Великобритании.
"У меня было одно желание в этот вечер - победить. Как все прошло - все знают, и есть много деталей, о которых можно говорить. Кроме результата, я доволен тем, как прошел вечер бокса.
Конец поединка я ощущал совсем другим, был уверен в своей победе. После боя я говорил, что выиграли все, даже я, несмотря на результат. Бой на "Уэмбли" был очень важен для меня. Когда я выходил в ринг, британские болельщики меня освистывали, я ожидал этого, но был на 100 процентов уверен в своей победе, и ничто не могло меня остановить.
Разочаровывает результат. Я слышал поддержку своих болельщиков и перед боем, и в течение всего поединка, несмотря на свист британцев. После боя не ожидал такой реакции публики. Меня приветствовали даже те британские болельщики, которые освистывали перед боем. Было приятно, но, повторюсь, я ожидал другого результата", - сказал Кличко в эфире программы "Большой бокс".
29 апреля в Лондоне состоялся поединок, в котором Джошуа нокаутировал Кличко-младшего в одиннадцатом раунде. После боя чемпион заявил, что готов дать украинцу реванш, однако Владимир не стал сразу делать заявлений по этому поводу.
Ранее Александр Усик заявил, что намерен провести бой с Энтони Джошуа через три года.Tribuna.com