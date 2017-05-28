Кличко во время боя был уверен в победе над Джошуа

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Украинский боксер остался доволен всем, кроме результата поединка в Великобритании.

Кличко был уверен, что победит Джошуа Bild.de

Бывший чемпион мира(64-5, 53 КО) был удивлен тем, что после поражения от обладателя поясов IBO, IBF и WBA Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) его поддерживали даже британские болельщики.

"У меня было одно желание в этот вечер - победить. Как все прошло - все знают, и есть много деталей, о которых можно говорить. Кроме результата, я доволен тем, как прошел вечер бокса.

Конец поединка я ощущал совсем другим, был уверен в своей победе. После боя я говорил, что выиграли все, даже я, несмотря на результат. Бой на "Уэмбли" был очень важен для меня. Когда я выходил в ринг, британские болельщики меня освистывали, я ожидал этого, но был на 100 процентов уверен в своей победе, и ничто не могло меня остановить.

Разочаровывает результат. Я слышал поддержку своих болельщиков и перед боем, и в течение всего поединка, несмотря на свист британцев. После боя не ожидал такой реакции публики. Меня приветствовали даже те британские болельщики, которые освистывали перед боем. Было приятно, но, повторюсь, я ожидал другого результата", - сказал Кличко в эфире программы "Большой бокс".

29 апреля в Лондоне состоялся поединок, в котором Джошуа нокаутировал Кличко-младшего в одиннадцатом раунде. После боя чемпион заявил, что готов дать украинцу реванш, однако Владимир не стал сразу делать заявлений по этому поводу.

Ранее Александр Усик заявил, что намерен провести бой с Энтони Джошуа через три года.