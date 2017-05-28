Усик планирует в будущем провести бой с Джошуа

Украинский боксер заинтересован в поединке с одним из лучших супертяжеловесов планеты.
"Мстить за поражение Владимира Кличко я никому не собираюсь, но боксировать с Джошуа буду. Через три года", - сказал Усик в эфире программы "Большой бокс".
9 апреля в штате Мэриленд (США) Усик одержал победу в поединке с Майклом Хантером единогласным решением судей. Следущий поединок украинского чемпиона может пройти 12 августа в Одессе.
Ранее сообщалось, что Владимир Кличко огласит решение о своем будущем в конце мая.