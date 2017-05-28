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Усик планирует в будущем провести бой с Джошуа

28 мая в 10:36

Украинский боксер заинтересован в поединке с одним из лучших супертяжеловесов планеты.

Усик
Усику интересен переход в супертяжелый вес
sportonline.ua
Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александр Усик (12-0, 10 КО) готов через несколько лет сразиться с британцем Энтони Джошуа (19-0, 19 КО), который победил ветерана Владимира Кличко и владеет поясами IBF, IBO и WBA.

"Мстить за поражение Владимира Кличко я никому не собираюсь, но боксировать с Джошуа буду. Через три года", - сказал Усик в эфире программы "Большой бокс".

9 апреля в штате Мэриленд (США) Усик одержал победу в поединке с Майклом Хантером единогласным решением судей. Следущий поединок украинского чемпиона может пройти 12 августа в Одессе.

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Ранее сообщалось, что Владимир Кличко огласит решение о своем будущем в конце мая.

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Тэги Усик бокс бой Кличко Джошуа
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