Усик планирует в будущем провести бой с Джошуа

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Украинский боксер заинтересован в поединке с одним из лучших супертяжеловесов планеты.

Усику интересен переход в супертяжелый вес sportonline.ua

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе(12-0, 10 КО) готов через несколько лет сразиться с британцем Энтони Джошуа (19-0, 19 КО), который победил ветерана Владимира Кличко и владеет поясами IBF, IBO и WBA.

"Мстить за поражение Владимира Кличко я никому не собираюсь, но боксировать с Джошуа буду. Через три года", - сказал Усик в эфире программы "Большой бокс".

9 апреля в штате Мэриленд (США) Усик одержал победу в поединке с Майклом Хантером единогласным решением судей. Следущий поединок украинского чемпиона может пройти 12 августа в Одессе.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко огласит решение о своем будущем в конце мая.