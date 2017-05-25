Усик проведет следующий бой 12 августа в Одессе - СМИ

Чемпион мира может впервые защищать свой пояс в Украине.

Усик вновь вернется в Украину XSport.ua

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе(12-0, 10 КО) может провести свой следующий бой в Одессе на стадионе "Черноморец" 12 августа. Об этом сообщает "Чемпион".

В настоящий момент команда украинского боксера работает над поиском следующего соперника.

9 апреля в штате Мэриленд (США) Усик одержал победу в поединке с Майклом Хантером единогласным решением судей. В последний раз в Украине 30-летний боксер выходил на ринг в августе 2015 года, когда в Киеве победил техническим нокаутом Джонни Мюллера.

Ранее сообщалось, что реванш Василия Ломаченко и Орландо Салидо планируется в конце июля или начале августа.