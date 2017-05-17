Владимир Кличко огласит решение о своем будущем 27 мая

Украинский боксер должен сделать важное заявление.
У ветерана есть два основных варианта - завершить карьеру, либо провести реванш против обладателя поясов IBO, IBF и WBA Энтони Джошуа (19-0, 19 КО).
29 апреля в Лондоне состоялся поединок, в котором Джошуа нокаутировал Кличко-младшего в одиннадцатом раунде. После боя чемпион заявил, что готов дать украинцу реванш, однако Владимир не стал сразу делать заявлений по этому поводу.
Ранее промоутер Джошуа заявил, что реванш с Кличко запланирован на конец октября.boxingnews.com.ua