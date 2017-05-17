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Владимир Кличко огласит решение о своем будущем 27 мая

17 мая в 23:49

Украинский боксер должен сделать важное заявление.

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Владимир Кличко выступит в эфире украинского телеканала
boxingnews.com.ua
Бывший чемпион мира Владимир Кличко (64-5, 53 КО) сделает заявление о своем будущем уже в следующую субботу, 27 мая, в эфире программы "Большой бокс" на "Интере". Об этом сообщает Boxing News.

У ветерана есть два основных варианта - завершить карьеру, либо провести реванш против обладателя поясов IBO, IBF и WBA Энтони Джошуа (19-0, 19 КО).

29 апреля в Лондоне состоялся поединок, в котором Джошуа нокаутировал Кличко-младшего в одиннадцатом раунде. После боя чемпион заявил, что готов дать украинцу реванш, однако Владимир не стал сразу делать заявлений по этому поводу.

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Ранее промоутер Джошуа заявил, что реванш с Кличко запланирован на конец октября.

По материалам: boxingnews.com.ua
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Тэги Кличко Джошуа бокс реванш
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