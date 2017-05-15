Реванш Джошуа и Кличко запланирован на октябрь - промоутер

Второй поединок с участием украинского ветерана может состояться в Кардиффе.

Кличко и Джошуа могут провести бой в Кардиффе facebook.com/KlitschkoOfficial

Бывший чемпион мира(64-5, 53 КО) пока не решил, состоится ли его второй бой против обладателя поясов IBO, IBF и WBA Энтони Джошуа (19-0, 19 КО), однако команда британца уже выбирает место и дату возможного поединка. Об этом сообщил промоутер Эдди Хирн.

"Думаю, что Кличко одобрит реванш, поэтому мы уже выбираем дату. "Principality Stadium" в Кардиффе будет недоступен в ноябре из-за регби, поэтому 28 октября - это самый подходящий вариант. Также доступна большая часть декабря, но мы не хотим проводить поединок так поздно. В качестве возможных вариантов также рассматриваем Лас-Вегас, Китай и Дубай", - цитирует Хирна Sport Arena со ссылкой на The Independent.

29 апреля в Лондоне состоялся поединок, в котором Джошуа нокаутировал Кличко-младшего в одиннадцатом раунде. После боя чемпион заявил, что готов дать ветерану реванш, однако Владимир сделает заявление по этому поводу только в июне.

Напомним, ранее сообщалось, что Виталий Кличко чуть не подрался с Энтони Джошуа.