Владимир Кличко огласит решение по реваншу с Джошуа через несколько недель

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Украинский ветеран взял паузу на размышления до июня.

Кличко взял время на размышления podrobnosti.ua

Бывший чемпион мира(64-5, 53 КО) пока не решил, состоится ли его второй бой против обладателя поясов IBO, IBF и WBA Энтони Джошуа (19-0, 19 КО). Украинец сделает заявление по этому поводу в начале июня, о чем сообщил менеджер боксера Бернд Бенте.

"Думаю, понимаете, насколько Владимир был разочарован тем, как завершился бой. Сейчас он чувствует себя получше, отдыхает с женой и ребенком во Флориде. Когда он вернется, а это будет в начале или, позже всего, в середине июня, будет принято решение касательно следующего шага. Это может быть или реванш, или выход на пенсию. Решать ему", - цитирует Бенте Sport Arena со ссылкой на BoxingScene.

29 апреля в Лондоне состоялся поединок, в котором Джошуа нокаутировал Кличко-младшего в одиннадцатом раунде. После боя чемпион заявил, что готов дать ветерану реванш, однако Владимир не стал сразу делать заявлений по этому поводу.

Напомним, ранее сообщалось, что Виталий Кличко чуть не подрался с Энтони Джошуа.