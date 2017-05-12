Владимир Кличко огласит решение по реваншу с Джошуа через несколько недель

Украинский ветеран взял паузу на размышления до июня.
"Думаю, понимаете, насколько Владимир был разочарован тем, как завершился бой. Сейчас он чувствует себя получше, отдыхает с женой и ребенком во Флориде. Когда он вернется, а это будет в начале или, позже всего, в середине июня, будет принято решение касательно следующего шага. Это может быть или реванш, или выход на пенсию. Решать ему", - цитирует Бенте Sport Arena со ссылкой на BoxingScene.
29 апреля в Лондоне состоялся поединок, в котором Джошуа нокаутировал Кличко-младшего в одиннадцатом раунде. После боя чемпион заявил, что готов дать ветерану реванш, однако Владимир не стал сразу делать заявлений по этому поводу.
Напомним, ранее сообщалось, что Виталий Кличко чуть не подрался с Энтони Джошуа.Sport Arena