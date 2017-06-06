Власть давит на политических оппонентов при помощи решения Стокгольмского арбитража - Тимошенко

По словам политика, условие "бери или плати" было обычной практикой газовых контрактов с Россией на момент их заключения в 2009 году.

Тимошенко заявила о политическом давлении властей Василий Артюшенко, ZN.UA

Лидер парламентской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о том, что украинская власть использует решение Стокгольмского арбитража по спору НАК "Нафтогаз Украины" с ПАО "Газпром" для устранения оппонентов и борьбы с ее политической силой.

"К сожалению, коррумпированная мафия Порошенко, а также их пустозвоны-марионетки, которые живут и работают за их счет и в их пользу, сегодня использовали решение в Стокгольмском арбитражном суде для того, чтобы уничтожать партию "Батькивщина" как оппонента", - сообщила политик на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп Верховной Рады Украины в Киеве во вторник, 6 июня.

По мнению Тимошенко, принцип "бери или плати" в газовом контракте 2009 года является типичным для всех европейских потребителей российского газа.

"Но в 2011 году Европейская комиссия провела антимонопольное расследование и по сути четко определила, что это монопольное требование, которое не может быть допущено в контрактах. Все, подчеркиваю, страны Европейского Союза начали отменять принцип "бери или плати"... Теперь отменила Украина. И в этом нет ничего экстраординарного", - считает Юлия Тимошенко.

Тем временем представители фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде призвали антикоррупционные органы разобраться в газовых контрактах с Россией, которые в 2009 году заключала Юлия Тимошенко, занимавшая в то время пост премьер-министра Украины. Так, глава фракции БПП Артур Герасимов в ходе заседания согласительного совета предложил комитетам по вопросам национальной безопасности, обороны и предотвращения коррупции вызвать лидера "Батькивщины" на заседания и рассмотреть "вопрос государственной измены и коррупционной составляющей газового контракта 2009 года".

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" получил решение Стокгольмского арбитража в производстве против российского "Газпрома" относительно контракта на поставку газа. По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, арбитраж полностью отклонил требования "Газпрома" относительно принципа "бери или плати".

Напомним, взаимные претензии "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту купли-продажи газа составляют около $ 45,7 млрд и $ 17,9 млрд (без процентов – $ 36,7 млрд и $ 14 млрд) соответственно.

Подробнее о решении Стокгольмского арбитража в производстве "Нафтогаза" против "Газпрома" читайте в статье Аллы Еременко "Стокгольмский абордаж" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".