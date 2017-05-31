Порошенко указал на важность решения Стокгольмского арбитража для энергетической безопасности Украины

"Нафтогаз" будет добиваться снижения закупочной цены на российский газ.
"Это важный шаг на пути к энергетической безопасности. Москва впервые теряет возможность использовать газ как оружие для политического шантажа. Для Украины это чрезвычайно важно, так как впервые спор между "Нафтогазом" и "Газпромом" решается цивилизованным юридическим путем", – заявил президент.
Порошенко также подчеркнул, что решение суда дает "Нафтогазу" право требовать снижения цены на газ по контракту с "Газпромом" в соответствии с условиями рынка.
"Стоимость газа будет определяться не Кремлем, а исключительно прозрачным и свободным рынком", – добавил глава государства.
Он также резко негативно отозвался о действующих с 2009 года условиях закупок газа у российского монополиста.
"В удовлетворении требований российского "Газпрома" платить за газ на основании "бери или плати" отказано. Это принцип, навязанный Украине Россией и безответственно принятый украинскими переговорщиками в 2009 году. Благодаря ему миллионы украинцев были ограблены на миллиарды долларов", – напомнил Порошенко.
Президент в очередной раз заверил, что Украина была и остается надежным транзитером газа для европейских потребителей.
Напомним, 31 мая НАК "Нафтогаз Украины" получила решение Стокгольмского арбитража в производстве против российского "Газпрома" по контракту на поставку газа. Суд полностью отклонил требование "Газпрома" о применении принципа "бери или плати", на котором особенно настаивал российский монополист. Арбитражный трибунал также удовлетворил требование "Нафтогаза" о пересмотре контрактной цены с учетом рыночных условий. Таким образом, изменен принцип ценообразования на природный газ, зафиксированный в контракте купли-продажи газа между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом", подписанном экс-премьером Юлией Тимошенко 19 января 2009 года.
Как сообщил ZN.UA источник НАК, благодаря решению Стокгольмского арбитража Украина сэкономит 45 миллиардов долларов, а также сможет добиться существенного снижения закупочной цены на газ.ZN.UA