Порошенко указал на важность решения Стокгольмского арбитража для энергетической безопасности Украины

"Нафтогаз" будет добиваться снижения закупочной цены на российский газ.

Президент прокомментировал решение Стокгольмского арбитража Сайт президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко положительно оценил решение Стокгольмского арбитража по, которое предусматривает отмену принципа "бери или плати", сообщает пресс-служба главы государства.

"Это важный шаг на пути к энергетической безопасности. Москва впервые теряет возможность использовать газ как оружие для политического шантажа. Для Украины это чрезвычайно важно, так как впервые спор между "Нафтогазом" и "Газпромом" решается цивилизованным юридическим путем", – заявил президент.

Порошенко также подчеркнул, что решение суда дает "Нафтогазу" право требовать снижения цены на газ по контракту с "Газпромом" в соответствии с условиями рынка.

"Стоимость газа будет определяться не Кремлем, а исключительно прозрачным и свободным рынком", – добавил глава государства.

Он также резко негативно отозвался о действующих с 2009 года условиях закупок газа у российского монополиста.

"В удовлетворении требований российского "Газпрома" платить за газ на основании "бери или плати" отказано. Это принцип, навязанный Украине Россией и безответственно принятый украинскими переговорщиками в 2009 году. Благодаря ему миллионы украинцев были ограблены на миллиарды долларов", – напомнил Порошенко.

Президент в очередной раз заверил, что Украина была и остается надежным транзитером газа для европейских потребителей.

Напомним, 31 мая НАК "Нафтогаз Украины" получила решение Стокгольмского арбитража в производстве против российского "Газпрома" по контракту на поставку газа. Суд полностью отклонил требование "Газпрома" о применении принципа "бери или плати", на котором особенно настаивал российский монополист. Арбитражный трибунал также удовлетворил требование "Нафтогаза" о пересмотре контрактной цены с учетом рыночных условий. Таким образом, изменен принцип ценообразования на природный газ, зафиксированный в контракте купли-продажи газа между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом", подписанном экс-премьером Юлией Тимошенко 19 января 2009 года.

Как сообщил ZN.UA источник НАК, благодаря решению Стокгольмского арбитража Украина сэкономит 45 миллиардов долларов, а также сможет добиться существенного снижения закупочной цены на газ.