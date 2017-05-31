Требования "Газпрома" по условию "бери или плати" полностью отклонены – Зеркаль

Украинская сторона одержала в Стокгольме однозначную победу над "Газпромом".

"Нафтогаз" одержал победу над "Газпромом" в стокгольмском арбитраже РИА Новости

Стокгольмский арбитражный институт полностью отклонил требования российского "Газпрома", касающиеся принципа "Бери или плати", сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

По ее словам, Решение Стокгольмского арбитражного инситута сегодня дает ответы на правовые вопросы в споре относительно контракта 2009 года о поставках газа между "Нафтогазом" и "Газпромом".

"Их (Стокгольмского арбитража – ред). позиция по ключевым вопросам оказалась такой: 1) Условие "бери или плати" (львиная доля финансовых требований Газпрома) отменена полностью; 2) Запрет реэкспорта отменен полностью; 3) Формула цены пересмотрена с 2014 года – европейская цена", – отметила она в Facebook.

По словам Зеркаль, данное решение арбитража - это "однозначная победа".

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" получил решение Стокгольмского арбитража в производстве против российского "Газпрома" относительно контракта на поставку газа. По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, арбитраж полностью отклонил требования "Газпрома" относительно принципа "бери или плати".

Напомним, взаимные претензии "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту купли-продажи газа составляют около $ 45,7 млрд и $ 17,9 млрд (без процентов – $ 36,7 млрд и $ 14 млрд) соответственно.

В декабре 2016 года Стокгольмский арбитражный суд завершил слушания по делу "Нафтогаза" с "Газпромом".

Как сообщалось, "Газпром" в июне 2014 года обратился в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с просьбой об арбитраже с целью взыскания с "Нафтогаза" долга за поставленный в 2013-2014 годах газ, а также средств по формуле "бери, или плати". Со своей стороны "Нафтогаз" обратился с иском о ретроактивном изменении цены, возмещении переплат и отмене запрета реэкспорта. Суд объединил оба иска.

"Нафтогаз Украины" по "транзитному" иску требовал передать его права и обязанности по транзитному договору оператору ГТС – компании "Укртрансгаз" согласно требованиям Третьего энергопакета, а также изменить методику расчета транзитного тарифа в соответствии с европейскими стандартами и положениями энергетического и антимонопольного законодательства Украины и ЕС.