На отмене принципа "бери или плати" Украина сэкономит 45 миллиардов долларов

Суд отменил отменен запрет на реэкспорт газа.

Решение Стокгольмского арбитража существенно снизит цену на газ ZN.UA

Как соощил ZN.UA источник в компании НАК "Нафтогаз Ураины", 31 мая Суд при Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма вынес несколько отдельных решений по делу НАК "Нафтогаз Украины" против ПАО "Газпром" по контракту на поставку газа в Украину от 19 января 2009 года.

В частности, суд полностью отклонил требование "Газпрома" о применении принципа "бери или плати", на котором особенно настаивал российский монополист. Арбитражный трибунал также удовлетворил требование "Нафтогаза" о пересмотре контрактной цены с учетом рыночных условий. Таким образом, по словам источника, изменен принцип ценообразования на природный газ, зафиксированный в контракте купли-продажи газа между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом", подписанном экс-премьером Юлией Тимошенко 19 января 2009 года.

"Это существенно снизит цену на газ. Не на доллар, не на два," – подчеркнул источник ZN.UA.

Кроме того, судом был полностью отменен запрет на реэкспорт газа.

Все отдельные решения Стокгольмского арбитража являются обязательными для выполнения сторонами. По словам источника ZN.UA в НАК "Нафтогаз Украины", это чрезвычайно важно, поскольку обязывает внести изменения в контракт, который российская сторона стремилась оставить неизменным, сохраняя таким образом статус-кво.

По данным ZN.UA, не все пункты в решения Стокгольмского арбитража приняты в пользу Украины. Например, арбитраж отказал "Нафтогазу Украины" в его требовании к "Газпрому" о компенсации коммерческих потерь компании. Однако, как заметил источник ZN.UA в "Нафтогазе", "это не столь принципиально на фоне отмены принципа "бери или плати" и изменения формулы ценообразования газа".

Вцелом, сторонам еще предстоит проанализировать уже принятые решения Стокгольмского арбитража.

Напомним, взаимные претензии "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту купли-продажи газа составляют около $ 45,7 млрд и $ 17,9 млрд (без процентов – $ 36,7 млрд и $ 14 млрд) соответственно. В декабре 2016 года Стокгольмский арбитражный суд завершил слушания по делу "Нафтогаза" с "Газпромом". Как сообщалось, "Газпром" в июне 2014 года обратился в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с просьбой об арбитраже с целью взыскания с "Нафтогаза" долга за поставленный в 2013-2014 годах газ, а также средств по формуле "бери, или плати". Со своей стороны "Нафтогаз" обратился с иском о ретроактивном изменении цены, возмещении переплат и отмене запрета реэкспорта. Суд объединил оба иска. "Нафтогаз Украины" по "транзитному" иску требовал передать его права и обязанности по транзитному договору оператору ГТС – компании "Укртрансгаз" согласно требованиям Третьего энергопакета, а также изменить методику расчета транзитного тарифа в соответствии с европейскими стандартами и положениями энергетического и антимонопольного законодательства Украины и ЕС.