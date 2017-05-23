В Раде пока не видели анонсированных Луценко представлений о снятии неприкосновенности с депутатов

Анонсированных Генпрокуратурой представлений в регламентном комитете Рады нет.

Парламент еще не видел предствлений Луценко о снятии неприкосновенности с Бобова, Дейдея и Лозового Василий Артюшенко, ZN.UA

В Регламентный комитет Верховной Рады пока не поступали представления на снятие неприкосновенности с народных депутатов Андрея Лозового, Геннадия Бобова и Евгения Дейдея, подачу которых ранее анонсировал генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Как сообщает "Укринформ", об этом заявил и.о. главы комитета Рады по вопросам регламента и работы парламента Павел Пинзеник.

"В данный момент анонсированных представлений в комитете нет", – заявил он журналисту.

Напомним, 19 мая генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ подготовила представления в Верховную Раду о снятии депутатской неприкосновенности с депутатов Геннадия Бобова ("Видродження"), Евгения Дейдея ("Народный фронт") и Андрея Лозового (Радикальная партия).

После проверки ГПУ, НАБУ и САП электронных деклараций депутатов были зарегистрированы уголовные производства по статьям об уклонении от уплаты налогов, декларировании неправдивой информации и о незаконном обогащении.