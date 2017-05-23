В Раде пока не видели анонсированных Луценко представлений о снятии неприкосновенности с депутатов

Анонсированных Генпрокуратурой представлений в регламентном комитете Рады нет.
Как сообщает "Укринформ", об этом заявил и.о. главы комитета Рады по вопросам регламента и работы парламента Павел Пинзеник.
"В данный момент анонсированных представлений в комитете нет", – заявил он журналисту.
Напомним, 19 мая генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ подготовила представления в Верховную Раду о снятии депутатской неприкосновенности с депутатов Геннадия Бобова ("Видродження"), Евгения Дейдея ("Народный фронт") и Андрея Лозового (Радикальная партия).
После проверки ГПУ, НАБУ и САП электронных деклараций депутатов были зарегистрированы уголовные производства по статьям об уклонении от уплаты налогов, декларировании неправдивой информации и о незаконном обогащении.ZN.UA