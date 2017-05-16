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В АП заявили о DDOS-атаке на сайт президента

16 мая в 22:16

На Банковой связывают активность хакеров с запретом российских соцсетей в Украине.

Хакер
После запрета российских соцсетей сайт президента Украины атаковали хакеры
Frank-Peters / Depositphotos
После публикации президентского указа о введение в действие решения СНБО, которое предусматривает блокирование ряда российский интернет-ресурсов в Украине,  сайт главы государства подвергся  хакерской атаке, сообщил заместитель главы АП Дмитрий Шимкив.

"С 15:15 мы видим ответ россиян на указ президента, где упоминается закрытие доступа к российским соцсетям. Интернет-сайт президента подвергается организованной атаке - мы видим имитацию переходов и DDOS-атаки с ресурсов "Яндекса" и "Вконтакте", что создает искусственный трафик, чтобы загрузить и "положить" серверы АП", – сказано в сообщении, распространенном пресс-службой Администрации президента вечером во вторник, 16 мая.

На Банковой заверили, что IT-специалисты держат ситуацию под контролем, и угрозы работоспособности ресурса нет.

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Напомним, 16 мая президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)". В обновленный перечень юридических лиц, к которым применяются санкции, внесены, в частности ООО "Яндекс", ООО "Мейл.РУ Украина" и ООО "ВКонтакте".

По материалам: ZN.UA
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