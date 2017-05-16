Указ о запрете российских интернет-сервисов и соцсетей уже вступил в силу - Турчинов

Секретарь СНБО призвал украинских провайдеров не ждать письма СБУ, а начать блокировать контент попавших под санкции ресурсов уже сейчас.

Некоторые украинские провайдеры уже блокируют российские интернет-ресурсы

Указ о санкциях в отношении российских соцсетей и интернет-сервисов уже вступил в силу, заявил секретарьАлександр Турчинов.

По его словам, Кабмину и СБУ поручено отработать механизм его реализации.

"Указ уже вступил в силу, и теперь главный вопрос, чтобы он начал работать. Для того, чтобы указ начал работать, поручено Кабинету министров, Службе безопасности срочно отработать механизм реализации положений этого указа", - заявил Турчинов журналистам во вторник.

Секретарь СНБО также призвал украинских провайдеров не ждать письма СБУ, которое, вероятно, будет уже завтра, а начать блокировать контент попавших под санкции ресурсов сейчас.

По словам секретаря СНБО, уже сегодня некоторые крупные украинские провайдеры начали блокировать доступ к ресурсам, попадающим под санкции.

Ранее предполагалось, что указ президента №133/2017о запрете деятельности "Яндекса" "Вконтакте" и многих прочих российских юридических лиц на территории Украины официально вступит в силу в течение ближайших 15 дней. На это указывает порядок официального обнародования нормативно-правовых актов и вступления их в силу, предусмотренный указом президента Украины 503/97 (текущая редакция – от 23.11. 2007).

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)". В обновленный перечень юридических лиц, к которым применяются санкции, внесены, в частности ООО "Яндекс", ООО "Мейл.РУ Украина" и ООО "ВКонтакте".