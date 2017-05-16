Турчинов не увидел наступления на свободу слова в запрете российских соцсетей

Секретарь СНБО признал, что у Украины есть серьезные проблемы в сфере обеспечения информационной безопасности.

Турчинов признал, что доступ к "Вконтакте" и "Одноклассникам" нужно было закрыть раньше

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, чтоявляется не наступлением на свободу слова, а необходимым шагом для укрепления информационной безопасности страны.

"Я понимаю, что найдутся те, кто будет кричать, что это наступление на свободу слова. Но никакого наступления на свободу слова здесь нет. Мы просто защищаем нашу с вами страну. Не только на поле боя, но и от информационной и кибернетической агрессии", – подчеркнул секретарь СНБО.

Турчинов признал, что у Украины есть серьезные проблемы в сфере обеспечения информационной безопасности, которые политическое руководство пытается решить.

Глава СНБО также согласился, что к подобным мерам необходимо было прибегнуть ранее, и заверил, что соответствующее решение было принято после системного и всестороннего изучения проблемы.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)". В обновленный перечень юридических лиц, к которым применяются санкции, внесены, в частности ООО "Яндекс", ООО "Мейл.РУ Украина" и ООО "ВКонтакте".