Турчинов не увидел наступления на свободу слова в запрете российских соцсетей

Секретарь СНБО признал, что у Украины есть серьезные проблемы в сфере обеспечения информационной безопасности.
"Я понимаю, что найдутся те, кто будет кричать, что это наступление на свободу слова. Но никакого наступления на свободу слова здесь нет. Мы просто защищаем нашу с вами страну. Не только на поле боя, но и от информационной и кибернетической агрессии", – подчеркнул секретарь СНБО.
Турчинов признал, что у Украины есть серьезные проблемы в сфере обеспечения информационной безопасности, которые политическое руководство пытается решить.
Глава СНБО также согласился, что к подобным мерам необходимо было прибегнуть ранее, и заверил, что соответствующее решение было принято после системного и всестороннего изучения проблемы.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)". В обновленный перечень юридических лиц, к которым применяются санкции, внесены, в частности ООО "Яндекс", ООО "Мейл.РУ Украина" и ООО "ВКонтакте".Интерфакс-Украина