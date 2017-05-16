Рада отправила закон о службе в органах местного самоуправления на доработку

Президент поставил два условия к законопроекту. Рада отказалась поддержать его идею обязать проводить конкурсы для назначения заместителей сельского, поселкового, городского головы.

Рада не смогла преодолеть вето президента на закон о службе в органах местного самоуправления Верховная Рада

оправила закон "О службе в органах местного самоуправления" на доработку в профильный комитет. Решение поддержали 234 народных депутатов.

Правительственный законопроект №2489 был принят Радой 9 февраля 2017 года, однако был возвращен в Раду с предложениями президента.

Первое предложение президента касалось порядка определения оплаты труда. Президент предлагал привязать минимальную заработную плату не к минимальной зарплате (3200 грн), а к прожиточному минимуму (1600 грн). Профильный комитет согласился с этой поправкой.

Вторым предложением президент хотел обязать проводить конкурсы для назначения заместителей сельского, поселкового, городского головы. Эта норма вызвала возражения Комитета по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления, поскольку это выборные должности. Однако попытка преодолеть вето президента в Верховной Раде не нашла поддержки и было решено доработать законопроект.

Подробнее о реформе местного самоуправления и территориальной организации власти читайте в материале "О децентрализации, успехах, рисках и роли парламента" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".