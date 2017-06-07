Порошенко наложил вето на закон о частной детективной деятельности

Перечень разрешенных детективных услуг сформирован без учета требований украинских законов.

Порошенко пока не подписал закон о частной детективной деятельности

Президент Украины Петр Порошенко ветировал закон "О частной детективной (розыскной) деятельности" (№3726), сообщается на странице законопроекта на сайте Верховной Рады.

Закон, разрешающий предоставление частных детективных услуг, был принят украинским парламентом 13 апреля 2017 года. 6 июня закон возвращен с предложениями президента и направлен на рассмотрение профильного комитета.

В предложениях главы государства к закону говорится, что перечень разрешенных им видов частных детективных услуг сформирован без учета требований ряда законодательных актов Украины.

Так, субъектам частной детективной деятельности разрешается сбор, фиксирование и исследование сведений, необходимых для рассмотрения дел, в частности, в уголовном судопроизводстве, а также поиск и сбор данных, которые могут быть поводом или основанием для обращения заказчика частных детективных услуг в правоохранительные органы или в суд с целью защиты его законных прав и интересов.

Президент отметил, что при отсутствии четкой конкретизации в законе данных, которые разрешается собирать, фиксировать и исследовать частным детективам, допускается возможность сбора доказательств для рассмотрения дел в уголовном судопроизводстве. Такой подход противоречит нормам Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Отмечается, что закон также предусматривает, что для получения права на осуществление частной детективной деятельности необходимо получение соответствующего свидетельства, которое выдается на платной основе. Однако в законе не определяются размер платы за выдачу свидетельства и порядок ее взимания, как того требует закон Украины "Об административных услугах".

Согласно закону частным детективом может быть гражданин Украины, достигший 21 года, который владеет государственным языком, имеет высшее юридическое образование или стаж работы в оперативных подразделениях или органах досудебного расследования не менее 3 лет. Детектив обязан пройти соответствующее обучение для осуществления частной детективной деятельности и получить свидетельство о праве заниматься такой деятельностью.

Напомним, что в июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о введении в Украине института частных исполнителей.