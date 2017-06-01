Порошенко и Туск обсудили ситуацию на Востоке Украины

Стороны коснулись вопроса регулярного нарушения Россией Минских договоренностей и продления санкций против нее.

Порошенко и Туск поговорили о военной агрессии России в Донбассе

Президент Украиныпровел телефонный разговор с президентом Европейского Союза Дональдом Туском, во время которого стороны обсудили ситуацию в Донбассе.

"Петр Порошенко обратил внимание на постоянные нарушения Россией Минских договоренностей и призвал ЕС продлить санкции против Москвы", - сообщает пресс-служба гаранта в четверг, 1 июня.

Кроме того, Порошенко поздравил европейского коллегу с ратификацией Сенатом Нидерландов Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Политики также согласовали график вступления в силу Соглашения об ассоциации.

В свою очередь Туск проинформировал украинского коллегу о результатах встречи "Большой семерки" в Италии.

Ранее сообщалось, что на саммите Евросоюза лидеры стран-членов переизбрали поляка Дональда Туска президентом Совета ЕС.

Туск выступил за продление санкций против России. Об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, добавив, что ослабление давления на Москву возможно лишь при условии прекращения военной агрессии.