Сенат Нидерландов ратифицировал ассоциацию Украины с ЕС

Теперь ратификационные грамоты должен подписать король Нидерландов, после чего их передадут в Брюссель.

Нидерланды ратифицировали ассоциацию Украина-ЕС Flickr/Петро Порошенко

Сенат Нидерландов проголосовал за ратификацию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Теперь ратификационные грамоты должен подписать король Нидерландов, после чего их передадут в Брюссель.

Нидерланды станут последней страной, которая ратифицировала соглашение об ассоциации. Процесс ратификации длился три года.

Ранее сообщалось, что в Сенате Нидерландов образовалась

Напомним, 23 февраля нижняя палата парламента Нидерландов ратифицировала Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Ратификацию Соглашения поддержали 89 из 150 депутатов палаты. 55 проголосовали против.

Голосование состоялось в последний возможный день, поскольку в пятницу Палата представителей прекращает работу до завершения выборов и возобновит заседание уже в новом составе.

Как сообщалось, Нидерланды планировали ратифицировать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС в январе 2017 года.