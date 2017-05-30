Сенат Нидерландов ратифицировал ассоциацию Украины с ЕС

Теперь ратификационные грамоты должен подписать король Нидерландов, после чего их передадут в Брюссель.
Нидерланды станут последней страной, которая ратифицировала соглашение об ассоциации. Процесс ратификации длился три года.
Напомним, 23 февраля нижняя палата парламента Нидерландов ратифицировала Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Ратификацию Соглашения поддержали 89 из 150 депутатов палаты. 55 проголосовали против.
Голосование состоялось в последний возможный день, поскольку в пятницу Палата представителей прекращает работу до завершения выборов и возобновит заседание уже в новом составе.
Как сообщалось, Нидерланды планировали ратифицировать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС в январе 2017 года.Интерфакс-Украина