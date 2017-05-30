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Сенат Нидерландов ратифицировал ассоциацию Украины с ЕС

30 мая в 15:08

Теперь ратификационные грамоты должен подписать король Нидерландов, после чего их передадут в Брюссель.

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Нидерланды ратифицировали ассоциацию Украина-ЕС
Flickr/Петро Порошенко
Сенат Нидерландов проголосовал за ратификацию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Теперь ратификационные грамоты должен подписать король Нидерландов, после чего их передадут в Брюссель.

Нидерланды станут последней страной, которая ратифицировала соглашение об ассоциации. Процесс ратификации длился три года.

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Ранее сообщалось, что в Сенате Нидерландов образовалась большинство за голосование в поддержку Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

Напомним, 23 февраля нижняя палата парламента Нидерландов ратифицировала Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Ратификацию Соглашения поддержали 89 из 150 депутатов палаты. 55 проголосовали против. 

Голосование состоялось в последний возможный день, поскольку в пятницу Палата представителей прекращает работу до завершения выборов и возобновит заседание уже в новом составе. 

Как сообщалось, Нидерланды планировали ратифицировать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС в январе 2017 года. 

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги ратификация Нидерланды ассоциация Сенат Украина
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