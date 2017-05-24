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Сенат Нидерландов образовал большинство в поддержку евроассоциации Украины

24 мая в 01:16

Большинства достаточно для голосования.  

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Нидерланды готовы проголосовать за ассоциацию
Премьер-министр Нидерландов / Flickr
В Сенате Нидерландов образовалась большинство за голосование в поддержку Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, сообщил активист украинской общины в Нидерландах Александр Снидалов на странице в Facebook.
 
Помимо традиционных сторонников соглашения - сенаторов от VVD, D66, GroenLinks, PvdA - документ поддержали девять сенаторов партии CDA и трое от партии CU, которые официально против принятия соглашения.
 
"Этого большинства будет более чем достаточно для успешного голосования через неделю", - написал Снидалов.
 
По данным радиостанции BNR, 30 мая "за" ратификацию Соглашения об ассоциации могут проголосовать 48 голландских сенаторов, "против" – 27.
 
 
 
Напомним, 23 февраля нижняя палата парламента Нидерландов ратифицировала Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Ратификацию Соглашения поддержали 89 из 150 депутатов палаты. 55 проголосовали против. 

Голосование состоялось в последний возможный день, поскольку в пятницу Палата представителей прекращает работу до завершения выборов и возобновит заседание уже в новом составе. 

Как сообщалось, Нидерланды планировали ратифицировать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС в январе 2017 года.  

 
По материалам: ZN.UA
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