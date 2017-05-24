Сенат Нидерландов образовал большинство в поддержку евроассоциации Украины

Большинства достаточно для голосования.

Нидерланды готовы проголосовать за ассоциацию Премьер-министр Нидерландов / Flickr В Сенате Нидерландов образовалась большинство за голосование в поддержку Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, сообщил активист украинской общины в Нидерландах Александр Снидалов на странице в Facebook.

Помимо традиционных сторонников соглашения - сенаторов от VVD, D66, GroenLinks, PvdA - документ поддержали девять сенаторов партии CDA и трое от партии CU, которые официально против принятия соглашения.

"Этого большинства будет более чем достаточно для успешного голосования через неделю", - написал Снидалов.

По данным радиостанции BNR, 30 мая "за" ратификацию Соглашения об ассоциации могут проголосовать 48 голландских сенаторов, "против" – 27.