Сегодня сенат Нидерландов рассмотрит ассоциацию Украины с ЕС

Ратификация договора Нидерландами разблокирует вступление ассоциации в силу.

Нидерланды обсудят ратификацию ассоциации Украины с Евросоюзом Василий Артюшенко, ZN.UA

Сегодня сенат Нидерландов рассмотрит вопрос ратификации договора про Ассоциацию между Украиной и Евросоюзом. Рассмотрение соглашения начнется в 14:45 по киевскому времени и будет длиться два с половиной часа, сообщается на сайте сената.

На дебатах будут присутствовать премьер министр и министр иностранных дел Нидерландов. Ожидается, что голосование пройдет через неделю после дебатов.

Напомним, 23 февраляУкраина-ЕС. Ратификацию Соглашения поддержали 89 из 150 депутатов палаты. 55 проголосовали против.

Голосование состоялось в последний возможный день, поскольку в пятницу Палата представителей прекращает работу до завершения выборов и возобновит заседание уже в новом составе.

Как сообщалось, Нидерланды планировали ратифицировать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС в январе 2017 года.