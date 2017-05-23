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Сегодня сенат Нидерландов рассмотрит ассоциацию Украины с ЕС

23 мая в 09:23

Ратификация договора Нидерландами разблокирует вступление ассоциации в силу.

Украина ЕС флаги
Нидерланды обсудят ратификацию ассоциации Украины с Евросоюзом
Василий Артюшенко, ZN.UA
Сегодня сенат Нидерландов рассмотрит вопрос ратификации договора про Ассоциацию между Украиной и Евросоюзом. Рассмотрение соглашения начнется в 14:45 по киевскому времени и будет длиться два с половиной часа, сообщается на сайте сената.

На дебатах будут присутствовать премьер министр и министр иностранных дел Нидерландов. Ожидается, что голосование пройдет через неделю после дебатов.

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Напомним, 23 февраля нижняя палата парламента Нидерландов ратифицировала Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Ратификацию Соглашения поддержали 89 из 150 депутатов палаты. 55 проголосовали против.

Голосование состоялось в последний возможный день, поскольку в пятницу Палата представителей прекращает работу до завершения выборов и возобновит заседание уже в новом составе. 

Как сообщалось, Нидерланды планировали ратифицировать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС в январе 2017 года.  

По материалам: ZN.UA
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Тэги соглашение ратификация Нидерланды ассоциация Украина
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