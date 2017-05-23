Сегодня сенат Нидерландов рассмотрит ассоциацию Украины с ЕС

Ратификация договора Нидерландами разблокирует вступление ассоциации в силу.
На дебатах будут присутствовать премьер министр и министр иностранных дел Нидерландов. Ожидается, что голосование пройдет через неделю после дебатов.нижняя палата парламента Нидерландов ратифицировала Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Ратификацию Соглашения поддержали 89 из 150 депутатов палаты. 55 проголосовали против.
Голосование состоялось в последний возможный день, поскольку в пятницу Палата представителей прекращает работу до завершения выборов и возобновит заседание уже в новом составе.
Как сообщалось, Нидерланды планировали ратифицировать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС в январе 2017 года.ZN.UA