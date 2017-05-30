Топ Новости
<
>

Сегодня сенат Нидерландов будет голосовать за ратификацию ассоциации Украины с ЕС

30 мая в 09:30

В случае принятия решения правительство ратифицирует документ.

нидерланды_2
Политики Нидерландов отмечают, что голосование за ассоциацию Украина-ЕС должно пройти успешно
pixabay.com
Верхняя палата парламента Нидерландов сегодня будет голосовать за ассоциацию Украины с Евросоюзом, сообщается на сайте сената. В случае позитивного решения сената, правительство сможет ратифицировать соглашение об ассоциации. Таким образом Нидерланды станут последней страной, которая ратифицировала соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

В расписании пленарного заседания отмечается, что вопрос ассоциации будет рассмотрен в 13:40 по местному времени (14:40 по киевскому времени). Ранее представители многих партий, в том числе и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, заявили про поддержку ассоциации.

Читайте также: Премьер Нидерландов назвал предполагаемую дату ратификации ассоциации Украины с ЕС
Ранее сообщалось, что в Сенате Нидерландов образовалась большинство за голосование в поддержку Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

Напомним, 23 февраля нижняя палата парламента Нидерландов ратифицировала Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Ратификацию Соглашения поддержали 89 из 150 депутатов палаты. 55 проголосовали против. 

Голосование состоялось в последний возможный день, поскольку в пятницу Палата представителей прекращает работу до завершения выборов и возобновит заседание уже в новом составе. 

Как сообщалось, Нидерланды планировали ратифицировать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС в январе 2017 года.  

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги ассоциация Нидерланды ратификация Сенат Украина-ЕС
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.39
EUR 29.52
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...