Сегодня сенат Нидерландов будет голосовать за ратификацию ассоциации Украины с ЕС

В случае принятия решения правительство ратифицирует документ.
В расписании пленарного заседания отмечается, что вопрос ассоциации будет рассмотрен в 13:40 по местному времени (14:40 по киевскому времени). Ранее представители многих партий, в том числе и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, заявили про поддержку ассоциации.большинство за голосование в поддержку Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.
Напомним, 23 февраля нижняя палата парламента Нидерландов ратифицировала Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Ратификацию Соглашения поддержали 89 из 150 депутатов палаты. 55 проголосовали против.
Голосование состоялось в последний возможный день, поскольку в пятницу Палата представителей прекращает работу до завершения выборов и возобновит заседание уже в новом составе.
Как сообщалось, Нидерланды планировали ратифицировать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС в январе 2017 года.ZN.UA