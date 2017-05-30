Сегодня сенат Нидерландов будет голосовать за ратификацию ассоциации Украины с ЕС

В случае принятия решения правительство ратифицирует документ.

Политики Нидерландов отмечают, что голосование за ассоциацию Украина-ЕС должно пройти успешно pixabay.com

Верхняя палата парламента Нидерландов сегодня будет голосовать за ассоциацию Украины с Евросоюзом, сообщается на сайте сената. В случае позитивного решения сената, правительство сможет ратифицировать соглашение об ассоциации. Таким образом Нидерланды станут последней страной, которая ратифицировала соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

В расписании пленарного заседания отмечается, что вопрос ассоциации будет рассмотрен в 13:40 по местному времени (14:40 по киевскому времени). Ранее представители многих партий, в том числе и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, заявили про поддержку ассоциации.

Ранее сообщалось, что в Сенате Нидерландов образовалась

Напомним, 23 февраля нижняя палата парламента Нидерландов ратифицировала Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Ратификацию Соглашения поддержали 89 из 150 депутатов палаты. 55 проголосовали против.

Голосование состоялось в последний возможный день, поскольку в пятницу Палата представителей прекращает работу до завершения выборов и возобновит заседание уже в новом составе.

Как сообщалось, Нидерланды планировали ратифицировать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС в январе 2017 года.