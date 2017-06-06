"Народный фронт" настаивает на введении визового режима с Россией и вступлении в НАТО

Украинцы в принципе одобряют введение визового режима с Россией. Необходима политическая воля парламента и президента.

Одна из фракций коалиции однозначно поддерживает визовый режим с Россией Сайт партии "Народный фронт"

Введение визового режима с государством-агрессором Россией является вопросом национальной безопасности, считает глава второй по величине парламентской фракции Максим Бурбак.

"Народный фронт" настаивает на продолжении санкций против агрессора. Требование "Народного фронта" – это визовый режим с Россией. Речь идет о вопросе национальной безопасности и обороны", - сказал Бурбак на заседании согласительного совета.

По его словам, свежим аргументом для введения визового режима является покушение чеченского киллера на Амину Окуеву и Адама Осмаева в Киеве.

"Мы должны также внести изменения в законодательство, которым должны четко зафиксировать: Украина стремится стать полноценным членом НАТО", - заявил глава фракции "Народный фронт".

По данным опроса КМИС, в сентябре 2016 года почти половина украинцев (49%) считали, что с Россией должны быть отношения с закрытыми границами, визами, таможнями.

В октябре 2016 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что вопрос введения визового режима с Россией лежит в компетенции Верховной Рады.

Напомним, что фракция "Народный фронт" (81 депутат) входит в парламентскую коалицию вместе с фракцией "Блок Петра Порошенко" (140 депутатов на данный момент).