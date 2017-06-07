Комитет Рады по вопросам нацбезопасности и обороны займется "газовым контрактом Тимошенко"

Решение принято на сегодняшнем заседании Комитета.

"Газовые контракты" 2009-го напоминают о себе и в 2017-ом ZN.UA

Парламентский Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны изучит газовый контракт с Российской Федерацией, который в 2009 году заключала экс премьер-министр Украины, лидер парламентской партии "Батькивщина", на предмет угрозы национальной безопасности.

Соответствующее решение принято на заседании Комитета в среду, 7 июня, сообщает "Украинская правда".

При этом во время голосования бывший член "Батькивщины", народный депутат Украины Надежда Савченко воздержалась. Свое решение она объяснила тем, что решение Комитета будет "популистским" и не повлечет за собой никакой ответственности.

"Поэтому не стоит тратить время комитета, который должен работать на защиту государства, на ваши войны с Тимошенко", - сказала Савченко, обращаясь к лидеру фракции "Блок Петра Порошенко" Артуру Герасимову.

В свою очередь народный депутат парировал тем, что "нет никакой войны с Тимошенко".

"У нас есть контракт, по которому - четко подтверждено - Путин получил более 30 млрд долларов. Только представьте, какая часть этих денег пошла на закупку орудий, и танков, и оружия, которым убивают наших людей… Поэтому искренне прошу разобраться в ситуации", - отметил он.

Напомним, накануне Юлия Тимошенко заявила о том, что украинская власть использует решение Стокгольмского арбитража о спору НАК "Нафтогаз Украины" с ПАО "Газпром" для устранения оппонентов и борьбы с ее политической силой. По ее словам, условие "бери или плати" было обычной практикой газовых контрактов с Россией на момент их заключения в 2009 году.

В то же время парламентская фракция "Блока Петра Порошенко" обратилась к антикоррупционным органам с призывом разобраться в ситуации с заключением газового контракта с РФ в 2009 году.

Он также призвал парламентские комитеты по вопросам нацбезопасности и обороны, а также предотвращения и противодействия коррупции вызвать Юлию Тимошенко на свои заседания и рассмотреть "вопрос государственной измены и коррупционной составляющей газового контракта 2009 года".