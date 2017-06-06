В БПП призывают антикоррупционные органы разобраться с "газовым контрактом Тимошенко"

Комитеты Рады по нацбезопасности и противодействию коррупции должны рассмотреть вопрос госизмены и коррупционной составляющей контракта, убеждены в БПП.

В БПП считают, что "газовый" контракт Тимошенко с РФ все-таки был преступным Блок Петра Порошенко

Парламентская фракция "Блока Петра Порошенко" обратилась к антикоррупционным органам с призывом разобраться в ситуации с заключением газового контракта с РФ в 2009 году, в период, когда премьер-министром Украины была Юлия Тимошенко.

"Мы требуем, чтобы независимые новосозданные антикоррупционные органы – Национальное антикоррупционное бюро, антикоррупционная прокуратура – немедленно и публично начали разбираться в ситуации. И в течение двух недель проинформировали парламент о результатах", - заявил глава фракции Артур Герасимов в ходе заседания согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп Верховной Рады Украины во вторник в Киеве.

Герасимов также призвал парламентские комитеты по вопросам нацбезопасности и обороны, а также предотвращения и противодействия коррупции вызвать Юлию Тимошенко на свои заседания и рассмотреть "вопрос государственной измены и коррупционной составляющей газового контракта 2009 года".

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" (РФ) в январе 2009 года подписали контракты на поставку и транзит российского природного газа в 2009-2019 гг.. Контракты основывались на формульном подходе с привязкой к цене на нефтепродукты с девятимесячным лагом, и предусматривающие принцип "бери или плати"

В 2011 году Печерский райсуд Киева, в рамках процесса по "газовому делу" приговорил Юлию Тимошенко к семи годам лишения свободы за превышение полномочий во время подписания газовых контрактов с РФ в 2009 году. Суд также лишил Тимошенко права занимать должности в органах государственной власти на три года и обязал возместить государству 1,5 млрд грн. убытков.

В феврале 2014 года Верховная Рада приняла решение освободить Тимошенко. Соответствующее постановление Рады ввело в действие закон №2023 "О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины относительно имплементации национального законодательства положениям статьи 19 Конвенции ООН против коррупции", который Рада приняла 21 февраля 2014 г.

В частности, этот закон предусматривает декриминализацию ряда статей УК и УПК, в том числе и статью, по которой судили экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко.

14 апреля Верховный суд Украины закрыл "газовое дело" против Юлии Тимошенко из-за отсутствия события преступления.