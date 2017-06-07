НАПК выявило фальсификации в отчетности партии "Батькивщина"

Ангентство установило нарушения при осуществлению взносов в кассу партии Юлии Тимошенко.

Расследованием финансовых махинаций партии Тимошенко займется ведомство Авакова ВО Батькивщина

(НАПК) направило в Национальную полицию Украины материалы с выявленными нарушениями в отчетности партии "Батькивщина".

"Сведения по факту подделки документа были внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения", - говорится в сообщении пресс-службы НАПК.

По данным пресс-службы, во время анализа отчета политической партии ВО "Батькивщина" (Киевская обл.) за четвертый квартал 2016 года установлены нарушения по осуществлению взносов денежными средствами. Кроме того, в отчетах Ивано-Франковской городской организации, Галицкой районной организации, Тисменицкой районной организации партии отражены недостоверные сведения в отношении арендованного ими имущества и получения спонсорских взносов в четвертом квартале 2016 года.

Ранее журналисты проекта "Наші гроші" обнаружили, что политические силы Украины подделывают данные отчетов о пожертвованиях доноров. Согласно материалам расследования, донорами "Батькивщины" являются три категории граждан, а движение "Честно" заметило, что их пожертвования поступают на партийный счет слишком систематически. В целом партия Юлии Тимошенко получила 7,5 млн грн финансовой помощи. При этом большее количество "помощников" живет на Киевщине. Деньгами партии якобы помогают партийные пенсионеры, которые платили от 2 до 20 грн, однако есть и те, кто жертвовал по 2 тыс. грн за раз. Сами пенсионеры во время беседы с журналистами откровенно смеялись над версией о взносах больше, чем их пенсии.