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В НАПК снова не смогли утвердить результаты проверки декларации Гройсмана

30 мая в 18:57

Корчак упрекнула Радецкого в ненадлежащей подготовке документов.

НАПК НАЗК
Конфликт между членами НАПК из-за декларации Гройсмана набирает обороты
Наталия Корчак / Facebook
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции на заседании во вторник, 30 мая, не смогло утвердить результаты проверки электронных деклараций премьер-министра Владимира Гройсмана и членов правительства после их повторного рассмотрения.

Глава НАПК Наталия Корчак сообщила журналистам, что Агентство не утвердило результаты проверки, так как его члены не смогли ознакомиться с документами, подтверждающими способ ее проведения, передает "Украинская правда".

"Если проводится проверка, то, как правило, составляется акт проверки или какой-то документ, который удостоверяется тем лицом, которое провело проверку, где фиксируется, по поручению какого лица была проведена эта проверка... И именно такой вывод будет обсуждаться на заседании НАПК. До этого времени у нас не было такого исходного документа… Речь идет не о нежелании НАПК утвердить результаты, а о качестве исходных документов", – пояснила руководитель ведомства.  Она также указала на важность принятия юридически безупречных решений, которые было бы нельзя оспорить в суде.

Корчак в очередной раз упрекнула членов НАПК Руслана Радецкого и Руслана Рябошапку в нежелании выполнять свои должностные обязанности надлежащим образом.

Члены НАПК вернутся к рассмотрению вопроса о результатах проверки деклараций на следующем заседании, которое запланировано на 16:00 среды, 31 мая.

Как сообщалось, 25 мая НАПК не смогло утвердить результаты проверки деклараций премьера Вадимира  Гройсмана и членов Кабинета министров. Члены Нацагентства Руслан Рябошапка и Руслан Радецкий упрекнули своих коллег Александра Скопича  и Наталию Корчак в попытках сорвать проверку деклараций.

По данным агентства "Українські новини", во время проверки выяснилось, что Гройсман не внес в декларацию за 2015 год  80 тысяч гривень, полученных на осуществление депутатской деятельности.

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Напомним, 7 апреля Министерство юстиции Украины презентовало законопроект о перезагрузке работы НАПК. Министр юстиции Павел Петренко заявил, что призвал депутатов утвердить документ до 1 мая.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства 29 марта посоветовал всем членам НАПК написать заявления об отставке в связи с проволочками в налаживании работы Реестра электронных деклараций. Уже 30 марта стало известно, что Министерство юстиции готовит законопроект о деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, который позволит переизбрать руководителей этого органа.

Читайте интервью Руслана Радецкого ZN.UA в материале Валентины Самар "НАПК. Смена "смотрящих"?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина". 

По материалам: Украинская правда
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Тэги НАПК Радецкий Корчак Гройсман декларация
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