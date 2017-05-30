В НАПК снова не смогли утвердить результаты проверки декларации Гройсмана

Корчак упрекнула Радецкого в ненадлежащей подготовке документов.

Конфликт между членами НАПК из-за декларации Гройсмана набирает обороты Наталия Корчак / Facebook

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции на заседании во вторник, 30 мая, не смогло утвердить результатыи членов правительства после их повторного рассмотрения.

Глава НАПК Наталия Корчак сообщила журналистам, что Агентство не утвердило результаты проверки, так как его члены не смогли ознакомиться с документами, подтверждающими способ ее проведения, передает "Украинская правда".

"Если проводится проверка, то, как правило, составляется акт проверки или какой-то документ, который удостоверяется тем лицом, которое провело проверку, где фиксируется, по поручению какого лица была проведена эта проверка... И именно такой вывод будет обсуждаться на заседании НАПК. До этого времени у нас не было такого исходного документа… Речь идет не о нежелании НАПК утвердить результаты, а о качестве исходных документов", – пояснила руководитель ведомства. Она также указала на важность принятия юридически безупречных решений, которые было бы нельзя оспорить в суде.

Корчак в очередной раз упрекнула членов НАПК Руслана Радецкого и Руслана Рябошапку в нежелании выполнять свои должностные обязанности надлежащим образом.

Члены НАПК вернутся к рассмотрению вопроса о результатах проверки деклараций на следующем заседании, которое запланировано на 16:00 среды, 31 мая.

Как сообщалось, 25 мая НАПК не смогло утвердить результаты проверки деклараций премьера Вадимира Гройсмана и членов Кабинета министров. Члены Нацагентства Руслан Рябошапка и Руслан Радецкий упрекнули своих коллег Александра Скопича и Наталию Корчак в попытках сорвать проверку деклараций.

По данным агентства "Українські новини", во время проверки выяснилось, что Гройсман не внес в декларацию за 2015 год 80 тысяч гривень, полученных на осуществление депутатской деятельности.

Напомним, 7 апреля Министерство юстиции Украины презентовало законопроект о перезагрузке работы НАПК. Министр юстиции Павел Петренко заявил, что призвал депутатов утвердить документ до 1 мая.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства 29 марта посоветовал всем членам НАПК написать заявления об отставке в связи с проволочками в налаживании работы Реестра электронных деклараций. Уже 30 марта стало известно, что Министерство юстиции готовит законопроект о деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, который позволит переизбрать руководителей этого органа.

Читайте интервью Руслана Радецкого ZN.UA в материале Валентины Самар "НАПК. Смена "смотрящих"?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".