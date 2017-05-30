В НАПК снова не смогли утвердить результаты проверки декларации Гройсмана

Корчак упрекнула Радецкого в ненадлежащей подготовке документов.
Глава НАПК Наталия Корчак сообщила журналистам, что Агентство не утвердило результаты проверки, так как его члены не смогли ознакомиться с документами, подтверждающими способ ее проведения, передает "Украинская правда".
"Если проводится проверка, то, как правило, составляется акт проверки или какой-то документ, который удостоверяется тем лицом, которое провело проверку, где фиксируется, по поручению какого лица была проведена эта проверка... И именно такой вывод будет обсуждаться на заседании НАПК. До этого времени у нас не было такого исходного документа… Речь идет не о нежелании НАПК утвердить результаты, а о качестве исходных документов", – пояснила руководитель ведомства. Она также указала на важность принятия юридически безупречных решений, которые было бы нельзя оспорить в суде.
Корчак в очередной раз упрекнула членов НАПК Руслана Радецкого и Руслана Рябошапку в нежелании выполнять свои должностные обязанности надлежащим образом.
Члены НАПК вернутся к рассмотрению вопроса о результатах проверки деклараций на следующем заседании, которое запланировано на 16:00 среды, 31 мая.
Как сообщалось, 25 мая НАПК не смогло утвердить результаты проверки деклараций премьера Вадимира Гройсмана и членов Кабинета министров. Члены Нацагентства Руслан Рябошапка и Руслан Радецкий упрекнули своих коллег Александра Скопича и Наталию Корчак в попытках сорвать проверку деклараций.
По данным агентства "Українські новини", во время проверки выяснилось, что Гройсман не внес в декларацию за 2015 год 80 тысяч гривень, полученных на осуществление депутатской деятельности.
Напомним, 7 апреля Министерство юстиции Украины презентовало законопроект о перезагрузке работы НАПК. Министр юстиции Павел Петренко заявил, что призвал депутатов утвердить документ до 1 мая.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства 29 марта посоветовал всем членам НАПК написать заявления об отставке в связи с проволочками в налаживании работы Реестра электронных деклараций. Уже 30 марта стало известно, что Министерство юстиции готовит законопроект о деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, который позволит переизбрать руководителей этого органа.
Читайте интервью Руслана Радецкого ZN.UA в материале Валентины Самар "НАПК. Смена "смотрящих"?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".Украинская правда