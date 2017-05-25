В НАПК не смогли утвердить результаты проверки декларации Гройсмана

Корчак отказалась голосовать за результаты проверки, проведенный под руководством Радецкого.

Конфликт между членами НАПК набирает обороты Наталия Корчак / Facebook

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции на заседании в четверг, 25 мая, не смогло утвердить результатыи нескольких членов Кабмина.

Как сообщил "Украинской правде" член НАПК Руслан Рябошапка, за результаты проверки отказалась голосовать глава Нацагентства Наталия Корчак. При этом свое решение она не смогла убедительно объяснить.

"Три листочка своих замечаний она не смогла рассказать своими словами", – заявил Рябошапка.

Корчак поддержал другой член НАПК Александр Скопич, заявив, что в каждой из проверок должна быть аналитическая справка уполномоченного лица, проводившего проверку.

"Но эта аналитическая справка ничем не предусмотрена, в порядке проведения проверки ее нет, поэтому ее никто и не готовил", – добавил Рябошапка, предположив, что руководство НАПК пыталось сорвать заседание.

В конце концов, было принято решение подготовить аналитические справки и повторно вернуться к рассмотрению вопроса 30 мая.

"Что будет во вторник я не знаю. Может, они придумают еще что-то, может еще какие-то справки или рисунки", – возмутился Рябошапка.

Замглавы НАПК Руслан Радецкий заверил, что анализ деклараций членов правительства под его руководством был осуществлен в соответствии с законом Украины "О предотвращении коррупции" и в соответствии с Порядком проведения проверок, утвержденным Министерством юстиции.

"Сегодня мы стали свидетелями умышленного блокирования процесса проверки деклараций и утверждения результатов, по которым уже проведены полные проверки, в частности, премьер-министра и членов Кабинета министров… Юридический отдел НАПК завизировал все вышеуказанные проекты решений. К сожалению, Наталья Корчак вместе с Александром Скопичем, которые заинтересованы в том, чтобы проверки деклараций не проводились, не проголосовали за результаты", – написал Радецкий на своей странице в Facebook.

Корчак пока что не прокомментировала ситуацию, которая сложилась в НАПК.

Напомним, 7 апреля Министерство юстиции Украины презентовало законопроект о перезагрузке работы НАПК. Министр юстиции Павел Петренко заявил, что призвал депутатов утвердить документ до 1 мая.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства 29 марта посоветовал всем членам НАПК написать заявления об отставке в связи с проволочками в налаживании работы Реестра электронных деклараций. Уже 30 марта стало известно, что Министерство юстиции готовит законопроект о деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, который позволит переизбрать руководителей этого органа.

Читайте интервью Руслана Радецкого ZN.UA в материале Валентины Самар "НАПК. Смена "смотрящих"?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".