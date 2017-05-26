НАПК обнаружило ошибку в декларации Гройсмана - СМИ

На заседании НАПК не смогли утвердить результаты проверки е-декларации премьер-министра.
Других нарушений в декларации главы украинского правительства по результатам проверки обнаружено не было. Глава НАПК Наталия Корчак высказала ряд замечаний по подготовленному проекту решения и отказалась ставить его на голосование. Рассмотрение вопроса перенесли на 30 мая.
Как сообщалось, 25 мая НАПК не смогло утвердить результаты проверки деклараций Гройсмана и членов Кабинета министров. Члены Нацагентства Руслан Рябошапка и Руслан Радецкий упрекнули своих коллег Александра Скопича и Наталию Корчак в попытках сорвать проверку деклараций.
Напомним, 7 апреля Министерство юстиции Украины презентовало законопроект о перезагрузке работы НАПК. Министр юстиции Павел Петренко заявил, что призвал депутатов утвердить документ до 1 мая.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства 29 марта посоветовал всем членам НАПК написать заявления об отставке в связи с проволочками в налаживании работы Реестра электронных деклараций. Уже 30 марта стало известно, что Министерство юстиции готовит законопроект о деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, который позволит переизбрать руководителей этого органа.
Читайте интервью Руслана Радецкого ZN.UA в материале Валентины Самар "НАПК. Смена "смотрящих"?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".Українські новини