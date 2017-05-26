НАПК обнаружило ошибку в декларации Гройсмана - СМИ

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На заседании НАПК не смогли утвердить результаты проверки е-декларации премьер-министра.

В декларации премьер-министра не хватает 80 тысяч гривень Правительственный портал

Премьер-министр Украины Владимирза 2015 год 80 тысяч гривень, полученных им от Верховной Рады на осуществление депутатской деятельности. Эта информация была озвучена на заседании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции 25 мая, сообщают "Українські новини"

Других нарушений в декларации главы украинского правительства по результатам проверки обнаружено не было. Глава НАПК Наталия Корчак высказала ряд замечаний по подготовленному проекту решения и отказалась ставить его на голосование. Рассмотрение вопроса перенесли на 30 мая.

Как сообщалось, 25 мая НАПК не смогло утвердить результаты проверки деклараций Гройсмана и членов Кабинета министров. Члены Нацагентства Руслан Рябошапка и Руслан Радецкий упрекнули своих коллег Александра Скопича и Наталию Корчак в попытках сорвать проверку деклараций.

Напомним, 7 апреля Министерство юстиции Украины презентовало законопроект о перезагрузке работы НАПК. Министр юстиции Павел Петренко заявил, что призвал депутатов утвердить документ до 1 мая.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства 29 марта посоветовал всем членам НАПК написать заявления об отставке в связи с проволочками в налаживании работы Реестра электронных деклараций. Уже 30 марта стало известно, что Министерство юстиции готовит законопроект о деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, который позволит переизбрать руководителей этого органа.

Читайте интервью Руслана Радецкого ZN.UA в материале Валентины Самар "НАПК. Смена "смотрящих"?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".