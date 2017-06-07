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В Украине могут ввести электронную систему контроля за оборотом алкоголя и табака

7 июня в 18:07

Это позволит уменьшить теневую составляющую рынка.

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Кабмин придумал как вывести из тени 39% рынка алкоголя
kommersant.ua
 Кабинет министров Украины одобрил законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты относительно контроля за оборотом алкогольных напитков и табачных изделий".

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства.

Документом предлагается ввести в Украине автоматизированную электронную систему контроля за оборотом подакцизных товаров. Также законопроект уточняет особенности составления акцизной накладной на алкогольные и табачные изделия.

По оценкам Минфина, около 39% рынка алкоголя находится в тени. Предлагаемая систему призвана контролировать оборот как в оптовом, так и в розничном секторе. Система должна проследить движение подакцизных товаров от производителя до конечного потребителя.

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Напомним, вступило в силу решение Хозяйственного суда Киева об отмене решения Киевского горсовета относительно запрета продажи алкогольных напитков и пива с 23:00 до 10:00.

По материалам: ZN.UA
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Тэги алкоголь контроль законопроект
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