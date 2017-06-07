Кабмин выделил 1,5 млрд грн субвенции объединенным громадам

Средства предусмотрены для формирования инфраструктуры громад.
"Мы проголосовали решение по поддержке объединенных территориальных громад, это 1,5 млрд грн", - сказал вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко в ходе заседания.
Зубко добавил, что чем больше в области объединенных громад, тем большую субвенцию они получают.
Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона № 4742 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно статуса старосты села, поселка)". Тем самым Рада определила полномочия старост в объединенных громадах.
Подробнее о выборах в объединенных территориальных громадах читайте в материале "О децентрализации, успехах, рисках и роли парламента" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".Интерфакс-Украина