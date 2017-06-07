Кабмин выделил 1,5 млрд грн субвенции объединенным громадам

Средства предусмотрены для формирования инфраструктуры громад.

На формирование инфраструктуры территориальных громад из госбюджета выделены деньги Василий Артюшенко, ZN.UA Кабинет министров Украины распределил 1,5 млрд грн субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на формирование инфраструктуры объединенных территориальных громад. Соответствующее решение было принято на заседании правительства Украины в среду.

"Мы проголосовали решение по поддержке объединенных территориальных громад, это 1,5 млрд грн", - сказал вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко в ходе заседания.

Зубко добавил, что чем больше в области объединенных громад, тем большую субвенцию они получают.

Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона № 4742 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно статуса старосты села, поселка)". Тем самым Рада определила полномочия старост в объединенных громадах.

Подробнее о выборах в объединенных территориальных громадах читайте в материале "О децентрализации, успехах, рисках и роли парламента" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".