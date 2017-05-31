Кабмин прогнозирует ускорение роста ВВП в 2018 году до 3%

Инфляция в следующем году может замедлится до 7%.

Правительство прогнозирует рост экономики economy.kz Правительство утвердил макроэкономический сцераний развития страны до 2020 года. В частности, рост валового внутреннего продукта Украины в 2018 году ускорится с 1,8% в 2017 году до 3% в 2018 году, до 3,6% в 2019 году и 4% в 2020 году. Соответствующее постановление Кабмин принял на заседании сегодня.

Более оптимистичный сценарий адаптации бизнеса предполагает рост ВВП на 4% в 2018-2019 гг. и его ускорение до 5% в 2020 году.

"По пессимистичному сценарию неустойчивой мировой экономики рост ВВП в 2018 году замедлится до 1,2%, в 2019 году – до 1%, а в 2020 год составит 1,7%", - сказал первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Степан Кубов.

Согласно постановлению, прогнозируется замедление инфляции (декабрь к декабрю) с 11,2% в текущем году до 7% в 2018 году и затем до 5,9% в 2019 году и 5% – в 2020 году.

Напомним, Кабмин ухудшил оценку роста валового внутреннего продукта на 2017 год с 3% до 1,8% и повысил оценку инфляции (декабрь к декабрю) с 8,1% до 11,2%.

Сообщалось, что, по данным Минэкономразвития, рост ВВП в январе-марте ориентировочно ускорился до 2,1-2,3% с 0,1%.

По оценкам Нацбанка, в I квартале 2017 года рост реального ВВП снизился до 3% с 4,8% г/г в предыдущем квартале.

Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2017 году с 2,9% до 2% и немного улучшил его на 2018 год – с 3% до 3,1%.

Государственный комитет статистики скорректировал рост реального ВВП Украины в 2016 году с 2,2% до 2,3%.