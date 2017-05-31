Правительство может ухудшить прогноз ВВП Украины на 2017 год с 3% до 1,8%

Инфляцию могут откорректировать с 8,1% до 11,2%.

Кабмин может пересмотреть прогноз ВВП и инфляции Василий Артюшенко, ZN.UA Кабинет министров Украины может ухудшить макропрогноз на 2017 год и понизить оценку роста ВВП с 3% до 1,8%, а также увеличить оценку инфляции (декабрь к декабрю) с 8,1% до 11,2%.

Соответствующий проект постановления о коррекции макропрогноза внесен в повестку дня заседания Кабмина 31 мая.

Среди причин пересмотра оценки динамики экономики называется прекращение транспортного сообщения с неконтролируемыми территориями на Донбассе, а также повышение минимальной зарплаты.

Сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития сохранил прогноз роста ВВП Украины на уровне 2% в 2017 году.

Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз роста ВВП Украины в 2017 году с 2,5% до 2%.

Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2017 году с 2,9% до 2% и немного улучшил его на 2018 год – с 3% до 3,1%.