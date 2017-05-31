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Правительство может ухудшить прогноз ВВП Украины на 2017 год с 3% до 1,8%

31 мая в 11:42

Инфляцию могут откорректировать с 8,1% до 11,2%.

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Кабмин может пересмотреть прогноз ВВП и инфляции
Василий Артюшенко, ZN.UA
 Кабинет министров Украины может ухудшить макропрогноз на 2017 год и понизить оценку роста ВВП с 3% до 1,8%, а также увеличить оценку инфляции (декабрь к декабрю) с 8,1% до 11,2%.

Соответствующий проект постановления о коррекции макропрогноза внесен в повестку дня заседания Кабмина 31 мая.

Среди причин пересмотра оценки динамики экономики называется прекращение транспортного сообщения с неконтролируемыми территориями на Донбассе, а также повышение минимальной зарплаты.

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Сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития сохранил прогноз роста ВВП Украины на уровне 2% в 2017 году.

Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз роста ВВП Украины в 2017 году с 2,5% до 2%.

Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2017 году с 2,9% до 2% и  немного улучшил его на 2018 год – с 3% до 3,1%.

 

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги ВВП прогноз инфляция постановление
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