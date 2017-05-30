Кабмин повторно назначил Кирилюка и Фощия руководителями Госгеонедра

Назначения обнародованы на сайте Правительства.

У Госгеонедр снова есть руководство Василий Артюшенко, ZN.UA

Олега Кирилюка и Николая Фощия повторно назначили руководителямиСоответствующие№342-р, №343-р, №344-р и №345-р от 24 мая - об отмене распоряжений Кабинета министров Украины от 18 мая 2017 и повторное назначение от 24 мая 2017 обнародованы на портале Кабмина.

Кроме того, повторно признано утратившим силу распоряжение с января 2015 года, согласно которому обязанности главы ведомства исполнял Николай Бояркин.

Напомним, 23 мая конкурс на должность главы Госгеонедр не смог выявить победителя.

18 мая Кабмин назначил на должность и.о. председателя Службы Олега Кирилюка и первого заместителя Николая Фощия, однако из-за нарушения Окружной административный суд Киева приостановил эти решения Кабмина по иску неизвестной ОО "Геология Украины". Однако суд приостановил назначение Кирилюка в.р.и.о Госгеонадр.

До недавнего времени, почти два года, Службой руководил Николай Бояркин, как и.о. головы.