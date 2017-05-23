Конкурс на должность главы Госгеонедр не смог выявить победителя

Ни один из кандидатов не смог набрать достаточное количество баллов.

Кабмину рекомендуют провести повторный конкурс на главу Госгеонедр Андрей Товстыженко, ZN.UA

Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы рекомендует Кабинету министров назначить повторный конкурс на замещение вакантной должности руководителя

"Конкурс завершился безрезультатно. Честно говоря, я сам удивлен этим", – заявил председательствующий на заседании комиссии глава правления "Центра политико-правовых реформ" Игорь Колиушко.

Он не назвал кандидатов на должность слабыми, но указал на сложность их оценивания.

Глава Национального агентства по вопросам государственной службы Константин Ващенко, в свою очередь, заявил, что ни один из кандидатов не продемонстрировал достаточного для назначения на должность уровня знаний.

Как сообщалось, 12 апреля, Кабмин назначил конкурс на должность главы Госгеонедр на 16 мая, однако он не состоялся из-за отсутствия кворума членов Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы и был перенесен на 23 мая.

Тем временем Окружной административный суд Киева приостановил действие распоряжения Кабмина о временном возложении исполнения обязанностей главы Государственной службы геологии и недр Украины на Олега Кирилюка и действие распоряжения о назначении Кирилюка заместителем председателя службы.

Также суд остановил решение Кабмина о назначении Николая Фощия на должность первого заместителя председателя Госгеонедр. Кроме того, суд остановил действие решения о снятии статуса вр.и.о. с предыдущего руководителя Госгеонадр Николая Бояркина.

В декабре 2014 года Кабмин уволил Дмитрия Кащука, который возглавлял Госгеонедра с мая 2014.