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Суд приостановил назначение Кирилюка в.р.и.о Госгеонадр

19 мая в 22:32

Также суд отменил решение о статусе в.р.и.о с предыдущего руководителя.

Кириленко
Суд отменил назначение Кирилюка
Окружной административный суд Киева приостановил действие распоряжения Кабинета министров "О временном возложении исполнения обязанностей председателя Государственной службы геологии и недр Украины на Олега Кирилюка", соответствующее ходатайство было направлено общественной организацией "Геология Украины".
 
Суд приостановил действие распоряжения Кабмина о временном возложении исполнения обязанностей председателя Государственной службы геологии и недр Украины на Олега Кирилюка и действие распоряжения о назначении Кирилюка заместителем председателя службы. 
 
Также суд остановил решение Кабмина о назначении Николая Фощия на должность первого заместителя председателя Госгеонедр. Кроме того, суд остановил действие решения о снятии статуса в. р.и.о. с предыдущего руководителя Госгеонадр Николая Бояркина.
 
Отметим, 23 мая должен состояться официальный конкурс на должность главы Госгеонадр Украины.
 
 
Госгеонедра лишают "Черноморнефтегаз" спецразрешений на газовые месторождения, которые являются доказательствами в деле против РФ в трибунале ООН.
По материалам: Gazeta.ua
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