Суд приостановил назначение Кирилюка в.р.и.о Госгеонадр

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Также суд отменил решение о статусе в.р.и.о с предыдущего руководителя.

Суд отменил назначение Кирилюка Окружной административный суд Киева приостановил действие распоряжения Кабинета министров "О временном возложении исполнения обязанностей председателя Государственной службы геологии и недр Украины на Олега Кирилюка", соответствующее ходатайство было направлено общественной организацией "Геология Украины".

Суд приостановил действие распоряжения Кабмина о временном возложении исполнения обязанностей председателя Государственной службы геологии и недр Украины на Олега Кирилюка и действие распоряжения о назначении Кирилюка заместителем председателя службы.

Также суд остановил решение Кабмина о назначении Николая Фощия на должность первого заместителя председателя Госгеонедр. Кроме того, суд остановил действие решения о снятии статуса в. р.и.о. с предыдущего руководителя Госгеонадр Николая Бояркина.

Отметим, 23 мая должен состояться официальный конкурс на должность главы Госгеонадр Украины.