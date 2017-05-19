Суд приостановил назначение Кирилюка в.р.и.о Госгеонадр

Также суд отменил решение о статусе в.р.и.о с предыдущего руководителя.
Суд отменил назначение Кирилюка
Окружной административный суд Киева приостановил действие распоряжения Кабинета министров "О временном возложении исполнения обязанностей председателя Государственной службы геологии и недр Украины на Олега Кирилюка", соответствующее ходатайство было направлено общественной организацией "Геология Украины".
Суд приостановил действие распоряжения Кабмина о временном возложении исполнения обязанностей председателя Государственной службы геологии и недр Украины на Олега Кирилюка и действие распоряжения о назначении Кирилюка заместителем председателя службы.
Также суд остановил решение Кабмина о назначении Николая Фощия на должность первого заместителя председателя Госгеонедр. Кроме того, суд остановил действие решения о снятии статуса в. р.и.о. с предыдущего руководителя Госгеонадр Николая Бояркина.
Отметим, 23 мая должен состояться официальный конкурс на должность главы Госгеонадр Украины.
По материалам:
Gazeta.ua
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