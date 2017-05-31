Правительство ухудшило прогноз ВВП на 2017 год до 1,8%

Инфляцию откорректировали с 8,1% до 11,2%.

Кабмин пересмотрел прогноз ВВП и инфляции Кабинет министров Украины ухудшил оценку роста валового внутреннего продукта на 2017 год с 3% до 1,8% и повысил оценку инфляции (декабрь к декабрю) с 8,1% до 11,2%. Соответствующее постановление Кабмин принял на заседании сегодня.

"С момента последнего прогноза макропоказателей на 2017 прошел почти год. За это время сформировалась ряд весомых факторов, обусловливающих корректировки, а именно: введение экономических санкций Украине, повышение уровня минимальной зарплаты, изменение прогноза динамики цен на ключевые товары украинского производства. Кроме того, объемы производства промышленной и сельскохозяйственной продукции и объемы роста номинального ВВП в 2016 году оказались большими, чем прогнозируемые на прошлый год. Эти факторы и обусловили корректировки прогнозируемых показателей ", - цитируется в сообщении Кабмина первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Степан Кубов.

Напомним, госбюджет-2017 построен на прогнозе роста ВВП 3% при инфляции 8,1%, тогда как Нацбанк Украины ожидал увеличения ВВП на 2,8% при инфляции 9,1%. Из-за транспортной блокады Донбасса Нацбанк затем ухудшил свой прогноз роста экономики до 1,9%.

Сообщалось, что, по данным Минэкономразвития, рост ВВП в январе-марте ориентировочно ускорился до 2,1-2,3% с 0,1%.

По оценкам Нацбанка, в I квартале 2017 года рост реального ВВП снизился до 3% с 4,8% г/г в предыдущем квартале.

Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2017 году с 2,9% до 2% и немного улучшил его на 2018 год – с 3% до 3,1%.

Государственный комитет статистики скорректировал рост реального ВВП Украины в 2016 году с 2,2% до 2,3%.