В Киеве снова можно покупать алкоголь в ночное время

Вступило в силу соответствующее решение суда.

Алкоголь в столице уже доступен круглые сутки news.mail.ru

Вступило в силу решение Хозяйственного суда Киева об отмене решения Киевского горсовета относительно запретас 23:00 до 10:00, сообщает пресс-служба Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

"Сегодня вступило в законную силу решение Хозяйственного суда Киева, которым суд обязал Киевский городской совет выполнить решение административной коллегии Киевского областного территориального отделения АМКУ, путем отмены решения от 22.09.2016 № 19/1023 "Об ограничении реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объекта торговли в г.. Киеве ", которым установлено, не предусмотренную законодательными актами Украины, запрет реализации алкогольных напитков на территории г.. Киева с 23:00 до 10:00 часов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что постановлением Киевского апелляционного хозсуда от 06.06.2017 по делу № 910/3681/17 отказано в удовлетворении апелляционной жалобы Киевского городского совета на решение Хозяйственного суда, которым обязали Киевский городской совет прекратить нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

Ранее сообщалось, что руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко опроверг информацию о том, что Хозяйственный суд Киева якобы отменил решение Киевсовета о ограничении реализации алкоголя с 23:00 до 10:00.

Напомним, что с апреля 2016 года в Киеве вступил в силу запрет продажи алкоголя в малых архитектурных формах.

В сентябре Киевсовет принял решение о запрете реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли на территории Киева с 23:00 до 10:00. Запрет не касается заведений ресторанного питания.