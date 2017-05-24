В Судебном реестре не нашли решения о конфискации "денег Януковича"

Решение о конфискации 1,5 миллиардов долларов было принято Краматорским судом еще 28 апреля.

Решение Краматорского суда от 28 апреля не поступило в ЕГРСР newsbel.by

По состоянию на 12 мая в Едином государственном реестре судебных решений не было решения Краматорского городского суда о конфискации

"По информации, полученной от администратора ЕГРСР (далее - Реестр) – ГП "Информационные судебные системы", приговор Краматорского горсуда Донецкой области от 28 апреля 2017 года по судебному делу №234/135/17-к в Реестр не поступал" , – сказано в ответе Государственной судебной администрации Украины на запрос народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Сергея Лещенко.

Фотокопию документа обнародовала "Украинская правда" вечером во вторник, 23 мая.

Лещенко направил запрос в Судебную администрацию Украины Украинская правда

Тем временем, семь зарегистрированных на Кипре компаний – держателей украинских облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) подали апелляционные жалобы на решение о конфискации "денег Януковича".

28 апреля генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что перевод конфискованных $ 1,5 млрд со счетов окружения экс-президента Виктора Януковича на счет Государственного казначейства завершен.

В Министерстве финансов уточнили, , что ценные бумаги в государственном "Ощадбанке" на 1,1 млрд долларов, которые были конфискованы по решению Краматорского городского суда Донецкой области в конце апреля, были погашены в конце 2016 года.

По данным следствия, средства, выведенные из Украины, использовались "Семьей" для размещения фиктивных инвестиций. Часть из них была использована для приобретения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 1,15 миллиарда долларов. Более 200 миллионов долларов было размещено на депозитных счетах в украинских банках, опосредованно подконтрольных окружению Януковича.