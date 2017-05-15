Конфискованные "деньги Януковича" использовались для размещения фиктивных инвестиций – Госфинмониторинг

К расследованию были привлечены финансовые разведки США, Британии, Панамы, Латвии, Эстонии, Кипра и других стран.

"Семья" Януковича скупала государственные облигации на коррупционные деньги forbes.ua

Расследование, которое позволило конфисковать 1,5 миллиарда долларовосуществлялось Государственной службой финансового мониторинга с 2014 года, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Во время следствия была изучена деятельность 42-х компаний-нерезидентов, подконтрольных "Семье" и зарегистрированных, в том числе, в офшорных юрисдикциях. Компании использовались для "отмывания" коррупционных доходов преступной группы путем фиктивного инвестирования.

В большинстве случаев, номинальными руководителями фирм были зарегистрированы лица, не имеющие реального влияния на управление компаниями. Реальное руководство осуществляли бывшие должностные лица режима Януковича, а также лица, связанные с ним деловыми и родственными связями.

Следствию удалось выяснить, что в течение 2010-2013 годов через счета в латвийских банках в Украину были заведены более 1,3 миллиардов долларов фиктивных инвестиций. Часть этих средств впоследствии была использована для приобретения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 1,15 миллиарда долларов. Более 200 миллионов долларов было размещено на депозитных счетах в украинских банках, опосредованно подконтрольных окружению Януковича.

К данной схеме "отмывания" денег были привлечены около 1000 компаний. В 2014 году были заблокированы средства на счетах 19 компаний-нерезидентов в украинских банках, а в Генпрокуратуру направлены материалы расследования.

В июне-июле 2014 года суд арестовал 1,45 миллиардов долларов. Часть этой суммы была конфискована в доход государства 28 апреля 2017 года.

Кроме того, в рамках расследования по ходатайству Госфинмониторинга в латвийских банках были заблокированы 49 миллионов 510 тысяч долларов.

Всего по состоянию на май 2017 года на счетах в банках различных государств было заблокировано и арестовано 1,57 миллиарда долларов "Семьи" Януковича.

К расследованию были привлечены финансовые разведки США, Британии, Панамы, Латвии, Эстонии, Кипра, Сейшел, Белиза, Британских Виргинских островов и других стран.

Особую роль в расследовании сыграли ФБР и разведка Министерства финансов США (FinCen), контакты с которыми были установлены при содействии посольства США в Украине.

Благодаря сотрудничеству с финразведками на счетах в банках Австрии, Британии, Латвии, Кипра, Италии, Лихтенштейна, Нидерландов и Швейцарии было арестовано 107,19 миллионов долларов США, 15,87 миллионов евро, 135,01 миллионов швейцарских франков.

28 апреля генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что перевод конфискованных $ 1,5 млрд со счетов окружения экс-президента Виктора Януковича на счет Государственного казначейства завершен.

Напомним, что решение Краматорского суда о конфискации денег окружения экс-президента Виктора Януковича дает основание Украине обратиться к Латвии о возврате 50 млн евро.

Суд последней инстанции разрешил конфискацию арестованных $ 1,5 млрд, которые принадлежали экс-президенту Виктору Януковичу и его окружению.