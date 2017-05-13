Судьбу "денег Януковича" решит коалиция – Гройсман

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Премьер-министр высказался в пользу финансирования оборонных потребностей и инфраструктурных проектов.

Гройсман рассказал, на что пойдут "деньги Януковича" Василий Артюшенко, ZN.UA

Средства, конфискованные у компаний окружения экс-президента, будут направлены на цели, которые согласует парламентская коалиция во время консультаций, заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала "112. Украина" вечером в пятницу, 12 мая.

По словам главы правительства, его точка зрения по этому вопросу совпадает с публичной позицией президента Петра Порошенко.

"Я свою позицию высказал, она совпадает с позицией президента - это укрепление обороноспособности страны. Также стоит вложиться в инфраструктурные проекты", – отметил Гройсман.

Он также сообщил, что более миллиарда долларов из полутора конфискованных уже переведены на счета Госказначейства.

"1 миллиард 100 миллионов долларов уже попали на счета Госказначейства в "Ощадбанке". Есть еще ценные бумаги, счета в других банках. Они будут постепенно дооформляться", – пояснил премьер-министр.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что перевод конфискованных $ 1,5 млрд со счетов окружения экс-президента Виктора Януковича на счет Государственного казначейства завершен.

Напомним, что решение Краматорского суда о конфискации денег окружения экс-президента Виктора Януковича дает основание Украине обратиться к Латвии о возврате 50 млн евро.

Суд последней инстанции разрешил конфискацию арестованных $ 1,5 млрд, которые принадлежали экс-президенту Виктору Януковичу и его окружению.