Судьбу "денег Януковича" решит коалиция – Гройсман

Премьер-министр высказался в пользу финансирования оборонных потребностей и инфраструктурных проектов.
По словам главы правительства, его точка зрения по этому вопросу совпадает с публичной позицией президента Петра Порошенко.
"Я свою позицию высказал, она совпадает с позицией президента - это укрепление обороноспособности страны. Также стоит вложиться в инфраструктурные проекты", – отметил Гройсман.
Он также сообщил, что более миллиарда долларов из полутора конфискованных уже переведены на счета Госказначейства.
"1 миллиард 100 миллионов долларов уже попали на счета Госказначейства в "Ощадбанке". Есть еще ценные бумаги, счета в других банках. Они будут постепенно дооформляться", – пояснил премьер-министр.
Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что перевод конфискованных $ 1,5 млрд со счетов окружения экс-президента Виктора Януковича на счет Государственного казначейства завершен.
Напомним, что решение Краматорского суда о конфискации денег окружения экс-президента Виктора Януковича дает основание Украине обратиться к Латвии о возврате 50 млн евро.
Суд последней инстанции разрешил конфискацию арестованных $ 1,5 млрд, которые принадлежали экс-президенту Виктору Януковичу и его окружению.112 Украина