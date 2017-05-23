Кипрские компании обжаловали конфискацию "денег Януковича"

Иски были поданы в Апелляционный суд Донецкой области 12-17 мая.

Офшорные компании будут судиться за "деньги Януковича"

Семь зарегистрированных на Кипре компаний – держателей украинских облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) подали апелляционные жалобы на решение о конфискации

"На протяжении 12-17 мая были поданы апелляционные жалобы в Апелляционный суд Донецкой области с ходатайствами о восстановлении сроков апелляционного обжалования", – сообщил адвокат Дмитрий Щербина "Українським новинам" во вторник, 23 мая.

По его словам, сторона защиты не имела возможности ознакомиться с материалами уголовного производства. Адвокат также утверждает, что юристы компаний не были извещены и не участвовали в судебном процессе по делу бывшего директора компании "Газ Украина - 2020" Аркадия Кашкина, в рамках которого и были конфискованы "деньги Януковича".

28 апреля генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что перевод конфискованных $ 1,5 млрд со счетов окружения экс-президента Виктора Януковича на счет Государственного казначейства завершен.

В Министерстве финансов уточнили, , что ценные бумаги в государственном "Ощадбанке" на 1,1 млрд долларов, которые были конфискованы по решению Краматорского городского суда Донецкой области в конце апреля, были погашены в конце 2016 года.

По данным следствия, средства, выведенные из Украины, использовались "Семьей" для размещения фиктивных инвестиций. Часть из них была использована для приобретения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 1,15 миллиарда долларов. Более 200 миллионов долларов было размещено на депозитных счетах в украинских банках, опосредованно подконтрольных окружению Януковича.