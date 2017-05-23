Топ Новости
<
>

Кипрские компании обжаловали конфискацию "денег Януковича"

23 мая в 18:19

Иски были поданы в Апелляционный суд Донецкой области 12-17 мая.

Виктор Янукович
Офшорные компании будут судиться за "деньги Януковича"
Семь зарегистрированных на Кипре компаний – держателей украинских облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) подали апелляционные жалобы на решение о конфискации 1,5 миллиарда долларов окружения экс-президента Украины Виктора Януковича.

"На протяжении 12-17 мая были поданы апелляционные жалобы в Апелляционный суд Донецкой области с ходатайствами о восстановлении сроков апелляционного обжалования", – сообщил адвокат Дмитрий Щербина "Українським новинам" во вторник, 23 мая.

По его словам, сторона защиты не имела возможности ознакомиться с материалами уголовного производства. Адвокат также утверждает, что юристы компаний не были извещены и не участвовали в судебном процессе по делу бывшего директора компании "Газ Украина - 2020" Аркадия Кашкина, в рамках которого и были конфискованы "деньги Януковича".

Читайте также: Рада отказалась обращаться к СНБО с предложением по санкциям против Януковича и его окружения

28 апреля генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что перевод конфискованных $ 1,5 млрд со счетов окружения экс-президента Виктора Януковича на счет Государственного казначейства завершен.

В Министерстве финансов уточнили, , что ценные бумаги в государственном "Ощадбанке" на 1,1 млрд долларов, которые были конфискованы по решению Краматорского городского суда Донецкой области в конце апреля, были погашены в конце 2016 года.

По данным следствия, средства, выведенные из Украины, использовались "Семьей" для размещения фиктивных инвестиций. Часть из них была использована для приобретения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 1,15 миллиарда долларов. Более 200 миллионов долларов было размещено на депозитных счетах в украинских банках, опосредованно подконтрольных окружению Януковича.

По материалам: Українські новини
Читайте также
Тэги Янукович деньги конфискация арест
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.34
EUR 29.62
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...