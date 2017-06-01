В "Газпроме" назвали решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом" промежуточным

В "Газпроме" ожидают окончательного решения к концу июня.

В «Газпроме» не теряют надежду на победу в споре с «Нафтогазом» РИА Новости Решение Стокгольмского арбитража по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" является промежуточной стадией, передает ТАСС со ссылкой на сообщение российского газового монополиста.

"Получено отдельное (промежуточное) решение Стокгольмского арбитража по разбирательству между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" в рамках контракта купли-продажи природного газа в 2009-2019 годах, что является промежуточной стадией арбитражного процесса. Стокгольмский арбитраж может вынести окончательное решение не ранее конца июня", - говорится в сообщении.

Как сообщил заместитель начальника юрдепартамента "Газпрома" Сергей Кузнец, компания изучает промежуточное решение Стокгольмского арбитража, оно не содержит конкретных цифр и посвящено решению принципиальных юридических вопросов.

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" получил решение Стокгольмского арбитража в производстве против российского "Газпрома" относительно контракта на поставку газа. По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, арбитраж полностью отклонил требования "Газпрома" относительно принципа "бери или плати".

Напомним, взаимные претензии "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту купли-продажи газа составляют около $ 45,7 млрд и $ 17,9 млрд (без процентов – $ 36,7 млрд и $ 14 млрд) соответственно.

В декабре 2016 года Стокгольмский арбитражный суд завершил слушания по делу "Нафтогаза" с "Газпромом".

Как сообщалось, "Газпром" в июне 2014 года обратился в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с просьбой об арбитраже с целью взыскания с "Нафтогаза" долга за поставленный в 2013-2014 годах газ, а также средств по формуле "бери, или плати". Со своей стороны "Нафтогаз" обратился с иском о ретроактивном изменении цены, возмещении переплат и отмене запрета реэкспорта. Суд объединил оба иска.

"Нафтогаз Украины" по "транзитному" иску требовал передать его права и обязанности по транзитному договору оператору ГТС – компании "Укртрансгаз" согласно требованиям Третьего энергопакета, а также изменить методику расчета транзитного тарифа в соответствии с европейскими стандартами и положениями энергетического и антимонопольного законодательства Украины и ЕС.