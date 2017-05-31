Минюст арестовал акции "Газтранзита", принадлежащие "Газпрому"

"Газпром" получил соответствующее постановление исполнительной службы.

У «Газпрома» в счет долга забирают «Газтранзит» cms.met.police.uk

Антимонопольный комитет Украины в апреле 2017 года направил в департамент государственной исполнительной службы министерства юстиции Украины требование о принудительном взыскании с ПАО "Газпром" 171,9 млрд грн (около $ 6 млрд), следует из отчета российского монополиста.

Отмечается, что "Газпром" 12 мая получил постановления Департамента государственной исполнительной службы министерства юстиции Украины об открытии исполнительного производства на сумму 189,125 млрд грн, включая сумму исполнительного сбора 17,193 млрд грн, и наложении ареста на принадлежащие компании акции АО "Газтранзит".

"Нафтогазу Украины" и "Газпрому" принадлежит по 40,2174% акций "Газтранзита", еще 19,5652% акций - турецкой компании Turusgas.

"Газтранзит" создан в ноябре 1997 года с целью расширения пропускной способности газотранспортной системы Украины для увеличения объемов транзита российского природного газа в Турцию и страны Балканского региона. Компания реализует проект по наращиванию мощности магистрального газопровода Ананьев-Тирасполь-Измаил, который проходит по территории Одесской области и Молдавии.

Напомним, 22 января 2016 года АМКУ оштрафовал "Газпром" на сумму 85,966 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. При этом "Газпром" должен был уплатить штраф до 4 мая 2016 года. Данное решение несколько раз было подтверждено украинскими судами.

В октябре 2016 года, АМКУ подал иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании штрафа и пени. 5 декабря суд удовлетворил иск АМКУ и взыскал с "Газпрома" 172 млрд грн.

16 мая Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассацию ПАО "Газпром" на решение о взыскании с компании штрафа и пени на 172 млрд грн за злоупотребление монопольным положением.