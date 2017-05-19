Минюст нашел активы "Газпрома" для принудительного взыскания штрафа АМКУ – Петренко

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В Министерстве юстиции заняли принципиальную позицию в выполнении соответствующего судебного решения.

Минюст нашел имущество "Газпрома", которое можно взыскать в счет штрафа АМКУ Министерство юстиции Украины

Украинская сторона работает над поиском активов российского "Газпрома" с целью принудительного взыскания с него, и этот поиск уже дал первые положительные результаты, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Министерство юстиции получило для выполнения это решение. Мы сейчас очень серьезно работаем над поиском этого имущества и у нас есть уже первые позитивные результаты по выявлению некоторых активов", – заявил Петренко журналистам.

Министр, при этом, не стал озвучивать подробностей, но анонсировал проведение на эту тему "большой пресс-конференции" в следующий четверг.

По его словам, Минюст занял принципиальную позицию в выполнении соответствующего судебного решения.

"Мы выполним это решение суда согласно действующему законодательству для того чтобы взыскать с должника эту сумму... Есть все механизмы, в том числе и обращения к другим странам в рамках системы правовой помощи по выполнению данного решения", - уточнил Петренко.

Напомним, 22 января 2016 года АМКУ оштрафовал "Газпром" на сумму 85,966 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. При этом "Газпром" должен был уплатить штраф до 4 мая 2016 года. Данное решение несколько раз было подтверждено украинскими судами.

В октябре 2016 года, АМКУ подал иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании штрафа и пени. 5 декабря суд удовлетворил иск АМКУ и взыскал с "Газпрома" 172 млрд грн.

16 мая Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассацию ПАО "Газпром" на решение о взыскании с компании штрафа и пени на 172 млрд грн за злоупотребление монопольным положением.