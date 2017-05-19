Топ Новости
<
>

Минюст нашел активы "Газпрома" для принудительного взыскания штрафа АМКУ – Петренко

19 мая в 18:03

В Министерстве юстиции заняли принципиальную позицию в выполнении соответствующего судебного решения.

Министерство юстиции
Минюст нашел имущество "Газпрома", которое можно взыскать в счет штрафа АМКУ
Министерство юстиции Украины
Украинская сторона работает над поиском активов российского "Газпрома" с целью принудительного взыскания с него 172 млрд грн штрафа, и этот поиск уже дал первые положительные результаты, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Министерство юстиции получило для выполнения это решение. Мы сейчас очень серьезно работаем над поиском этого имущества и у нас есть уже первые позитивные результаты по выявлению некоторых активов", – заявил Петренко журналистам.

Министр, при этом, не стал озвучивать подробностей, но анонсировал проведение на эту тему "большой пресс-конференции" в следующий четверг.

По его словам, Минюст занял принципиальную позицию в выполнении соответствующего судебного решения.

"Мы выполним это решение суда согласно действующему законодательству для того чтобы взыскать с должника эту сумму... Есть все механизмы, в том числе и обращения к другим странам в рамках системы правовой помощи по выполнению данного решения", - уточнил Петренко.

Читайте также: "Нафтогаз" в мае ожидает решения Стокгольмского арбитража по тяжбе с "Газпромом"

Напомним, 22 января 2016 года АМКУ оштрафовал "Газпром" на сумму 85,966 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. При этом "Газпром" должен был уплатить штраф до 4 мая 2016 года. Данное решение несколько раз было подтверждено украинскими судами.

В октябре 2016 года, АМКУ подал иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании штрафа и пени. 5 декабря суд удовлетворил иск АМКУ и взыскал с "Газпрома" 172 млрд грн.

16 мая Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассацию ПАО "Газпром" на решение о взыскании с компании штрафа и пени на 172 млрд грн за злоупотребление монопольным положением.

 

 

По материалам: Интерфакс-Украина
Читайте также
Тэги суд Газпром АМКУ
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.39
EUR 29.37
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...