Исполнительная служба открыла производство по взысканию штрафа АМКУ с "Газпрома" – комитет

Имущества "Газпрома" в Украине не хватит, чтобы погасить штраф.

Имущество "Газпрома" будет арестовано gazprom.ru

Государственная исполнительная служба Украины открыла производство по взысканию штрафа Антимонопольного комитета в размере 172 млрд грн си ареста его имущества на территории страны, сообщил представитель АМКУ Михаил Новицкий.

"Поступили в адрес комитета уже постановления об открытии производства и об аресте имущества. Там имущества, конечно, не будет на такую большую сумму, поэтому руководство комитета рассматривает возможность взыскания средств другим путем", - сказал он.

Напомним, что Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассацию ПАО "Газпром" на решение о взыскании с компании штрафа и пени на 172 млрд грн за злоупотребление монопольным положением.

Ранее "Газпром" в кассационном порядке обжаловал решение Киевского апелляционного хозяйственного суда о принудительном взыскании с компании штрафа в размере 85,9 млрд грн и пени аналогичного размера.

Сообщалось, что Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение суда от 5 декабря 2016 года, которым "Газпром" обязали выплатить штраф и пеню, наложенные АКУ, в суме 172 млрд грн. (около $ 6,4 млрд) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа через Украину.

22 января 2016 года АМКУ оштрафовал "Газпром" на сумму 85,966 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. При этом "Газпром" должен был уплатить штраф до 4 мая 2016 года.

12 апреля 2016 года "Газпром" подал иск в Хозяйственный суд Киева с просьбой признать недействительным решение АМКУ, но иск не был принят судом к рассмотрению. "Газпром" пытался обжаловать определение Хозсуда Киева о возврате его иска без рассмотрения, но суды высших инстанций подтвердили законность решения.

В октябре 2016 года, АМКУ подал иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании штрафа и пени. 5 декабря суд удовлетворил иск АМКУ и взыскал с "Газпрома" 172 млрд грн.