ВСХУ отклонил кассацию "Газпрома" на штраф АМКУ

Российский монополист должен выплатить 172 млрд грн штрафа и пени.

Высший хозяйственный суд не удовлетворил кассационную жалобы "Газпрома" РИА Новости

Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассациюна решение о взыскании с компании штрафа и пени на 172 млрд грн за злоупотребление монопольным положением.

"Суд постановил: решение Хозяйственного суда Киева от 5 декабря 2016 года и постановления Киевского апелляционного хозяйственного суда от 22 февраля 2017 года оставить без изменений и кассационную жалобу ПАО "Газпром" – без удовлетворения", - сказал председательствующий судья Валентин Палий.

Напомним, что "Газпром" в кассационном порядке обжаловал решение Киевского апелляционного хозяйственного суда о принудительном взыскании с компании штрафа в размере 85,9 млрд грн и пени аналогичного размера.

Ранее Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение суда от 5 декабря 2016 года, которым "Газпром" обязали выплатить штраф и пеню, наложенные АКУ, в суме 172 млрд грн. (около $ 6,4 млрд) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа через Украину.

Сообщалось, что 22 января 2016 года АМКУ оштрафовал "Газпром" на сумму 85,966 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. При этом "Газпром" должен был уплатить штраф до 4 мая 2016 года.

Однако 12 апреля 2016 года "Газпром" подал иск в Хозяйственный суд Киева с просьбой признать недействительным решение АМКУ, но иск не был принят судом к рассмотрению. "Газпром" пытался обжаловать определение Хозсуда Киева о возврате его иска без рассмотрения, но суды высших инстанций подтвердили законность решения.

Затем, в октябре 2016 года, АМКУ подал иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании штрафа и пени. 5 декабря суд удовлетворил иск АМКУ и взыскал с "Газпрома" 172 млрд грн.