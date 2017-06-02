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Украинским банкам запретили обслуживать российские компании из санкционного списка

2 июня в 17:31

С 3 июля банкам запрещено выполнять расчетные операции таких клиентов.

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Банковские операции с российскими банками под запретом
Нацбанк Украины / Flickr
Нацбанк утвердил порядок выполнения банками решение СНБО о применении персональных специальных экономических санкций в отношении ряда российских компаний, включая российские соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", ресурсы Yandex, Mail.ru и бухгалтерскую программу 1С. Об этом со ссылкой на постановление регулятора №46 сообщает УНИАН.

Отмечается, что с 3 июня банкам запрещено выполнять расчетные операции клиентов, указанных в санкционных списках, которые являются инициаторами перевода и к которым применены санкции о приостановлении выполнения экономических и финансовых обязательств.

Кроме того, запрещается инициировать перевод средств на счета лиц, указанных в санкционных списках, к которым применены санкции о приостановлении выполнения экономических и финансовых обязательств, или на собственные счета банка, открытые в организациях, в которых применены такие санкции.

Исключения касаются переводов денежных средств по операциям, которые осуществляются для увеличения уставного капитала банков Украины.

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Напомним, что президент Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)". В обновленный перечень юридических лиц, к которым применяются санкции, внесены, в частности ООО "Яндекс", ООО "Мейл.РУ Украина" и ООО "ВКонтакте".

 

 

 

По материалам: УНИАН
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Тэги санкции банки экономика
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