"Ощадбанк" предложит систему, которая заменит санкционное 1С

Сейчас площадка тестируется на трех областных управлениях банка.
Отмечается, что государственный "Ощадбанк" разрабатывает систему, ориентированную на обслуживание малого и среднего бизнеса. Система представляет собой продвинутый интернет-банкинг для представителей МСБ.
Сейчас эта система тестируется на трех областных управлениях. В общенациональную эксплуатацию, по словам Пышного, она будет запущена уже в ближайшие несколько месяцев.
"Наша система "Корплайт" имеет, в том числе, модуль обеспечения бухгалтерского учета. То есть будучи нашим клиентом, вы не просто сможете осуществлять переводы, вы можете вести свой управленческий финансовый, бухгалтерский учет", – сказал банкир.
Таким образом, система даст возможность обмена данными с бухгалтерскими системами, а также вести налоговый учет. И уже к концу 2017 года позволит предпринимателям уйти от использования программного обеспечения "1С", которое попало под санкции СНБО Украины.
По словам Пышного, все системы "Ощадбанка" в течение последних трех лет сознательно очищались от внешнего опасного воздействия, в частности, российского. "Поэтому к такому решению (санкции в отношении российских компаний и продуктов) не просто готовы, мы уже давно реализовали эту концепцию", – говорит он.
Напомним, что, как заявил глава "Ощадбанка" Андрей Пышный в интервью ZN.UA, фактор национализации "Приватбанка" не приведет к смене приоритетов в стратегии развития "Ощадбанка".
Читайте интервью главы "Ощадбанка" Андрея Пышного в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".
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