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"Ощадбанк" предложит систему, которая заменит санкционное 1С

23 мая в 12:38

Сейчас площадка тестируется на трех областных управлениях банка.

Ощадбанк
Заменитель 1С от «Ощадбанка» появится через несколько месяцев
Андрей Пышний / Facebook
Председатель правления "Ощадбанка" Андрей Пышный сообщил, что госбанк намерен предоставить плащадку, которая заменит попавшее под санкции СНБО Украины российское программное обеспечение для бухгалтеров "1С", пишет "НВ Бизнес".

Отмечается, что государственный "Ощадбанк" разрабатывает систему, ориентированную на обслуживание малого и среднего бизнеса. Система представляет собой продвинутый интернет-банкинг для представителей МСБ.

Сейчас эта система тестируется на трех областных управлениях. В общенациональную эксплуатацию, по словам Пышного, она будет запущена уже в ближайшие несколько месяцев.

"Наша система "Корплайт" имеет, в том числе, модуль обеспечения бухгалтерского учета. То есть будучи нашим клиентом, вы не просто сможете осуществлять переводы, вы можете вести свой управленческий финансовый, бухгалтерский учет", – сказал банкир.

Таким образом, система даст возможность обмена данными с бухгалтерскими системами, а также вести налоговый учет. И уже к концу 2017 года позволит предпринимателям уйти от использования программного обеспечения "1С", которое попало под санкции СНБО Украины.

По словам Пышного, все системы "Ощадбанка" в течение последних трех лет сознательно очищались от внешнего опасного воздействия, в частности, российского. "Поэтому к такому решению (санкции в отношении российских компаний и продуктов) не просто готовы, мы уже давно реализовали эту концепцию", – говорит он.

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Напомним, что, как заявил глава "Ощадбанка" Андрей Пышный в интервью ZN.UAфактор национализации "Приватбанка" не приведет к смене приоритетов в стратегии развития "Ощадбанка". 

Читайте интервью главы "Ощадбанка" Андрея Пышного в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

 

По материалам: Новое время
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Тэги санкции Ощадбанк СНБО
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